120 mld zł wyniósł deficyt budżetu państwa w pierwszej połowie 2025 r. – wynika z danych przedstawionych we wtorek przez Ministerstwo Finansów. Całoroczny limit deficytu został wykorzystany w 41,5 proc.

W samym czerwcu deficyt powiększył się o 11,4 mld zł. To najmniejszy przyrost od stycznia. W 2024 r. w czerwcu deficyt urósł o 16,8 mld zł, a wykonanie po sześciu miesiącach osiągnęło 38 proc. pułapu zakładanego przed jesienną nowelizacją ustawy budżetowej.

Podatki pośrednie dają więcej: 207 mld zł w półroczu 2024

Wpływy z podatków pośrednich w okresie styczeń-czerwiec sięgnęły 207 mld zł. Były o 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. To kolejny miesiąc, w którym tempo wzrostu dochodów z podatków od konsumpcji były na podobnym poziomie.

"Dochody z podatku VAT wyniosły 161,0 mld zł i były wyższe o ok. 17,8 mld zł (tj. 12,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r." - informuje Ministerstwo Finansów.

Po sześciu miesiącach tego roku budżet centralny jest nadal na minusie, jeśli chodzi o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. „Ujemne dochody” w tej pozycji wynoszą 17,8 mld zł. To efekt wprowadzonych z początkiem tego roku zmian w finansowaniu samorządów i zwiększenia ich udziałów w podatkach dochodowych. Sam czerwiec przyniósł kasie państwa wpływy z PIT na poziomie 2,2 mld zł.

O 530 mln w stosunku do stanu na koniec maja zmniejszyły się za to wpływy z CIT – podatku dochodowego od osób prawnych. Tu saldo wpływów od początku roku wynosi 36,3 mld zł, co odpowiada 51,3 proc. kwoty zakładanej na cały rok. "W czerwcu br. dokonywane były zwroty z tytułu rozliczenia rocznego CIT za 2024 r., analogicznie jak w roku poprzednim" - zaznacza resort finansów.

Wykonanie budżetu po półroczu: ponad 41 proc. całorocznego planu

Wydatki budżetu centralnego w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniosły niemal 384 mld zł. To 41,7 proc. całorocznego planu i kwota o 3 proc. wyższa niż rok wcześniej. W samym czerwcu wydatki kasy państwa wyniosły 52,6 mld zł. To najmniejsza kwota od stycznia br.