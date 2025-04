- Aktualnie Ryszard Ceba znajduje się w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Jeśli jego stan zdrowia się poprawi, a sąd zdecyduje o podjęciu zawieszonego postępowania, to Ryszard Cyba wróci do więzienia - mówi wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart.

Ryszard Cyba, zabójca pracownika biura poselskiego PiS, odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Czarnem, na oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych. Był pod opieką psychiatryczną i psychologiczną. Dyrektor zakładu karnego zgłosił do sądu penitencjarnego, że są wątpliwości czy Ryszard Cyba może odbywać karę w więzieniu. W związku, z czym Sąd skierował go do szpitala psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim na badania sądowo-psychiatryczne. W oparciu o ich wyniki (opinię dwóch biegłych sądowych) Sąd Okręgowy w Łodzi podjął decyzję o zawieszeniu postępowania wykonawczego.

- Po opuszczeniu więzienia, Ryszard Cyba w asyście SW pojechał do schroniska dla bezdomnych. Aktualnie znajduje się w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Jeśli jego stan zdrowia się poprawi, a sąd zdecyduje o podjęciu zawieszonego postępowania, to Ryszard Cyba wróci do więzienia - mówi wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart.

Co wykazała opinia biegłych psychiatrów

Postępowanie wykonawcze wobec Ryszarda Cyby zostało zawieszone przez Sąd Okręgowy w Łodzi 11 marca 2025 roku. Przed wydaniem tej decyzji Sąd skierował Ryszarda Cybę na badania psychiatryczne do szpitala w Starogardzie Gdańskim. 26 stycznia 2025 roku biegli psychiatrzy wydali opinię, w której stwierdzili, że mężczyzna cierpi na zaburzenia psychiczne, które nie rokują wyleczenia, a nawet poprawy.

Psychiatrzy ustalili, że zarówno zniedołężnienie jak i zaburzenia poznawcze Ryszarda Cyby mogą postępować. Stwierdzili również otępienie w stopniu głębokim, całkowitą dezorientację, zaburzenia świadomości, majaczenie, konfabulacje, brak kontaktu logicznego. Wszystko to stanowi przeciwwskazanie do odbywania kary pozbawienia wolności.

Biegli psychiatrzy wykluczyli możliwość wykonywania kary w zakładzie karnym i wskazali, że Ryszard Cyba wymaga opieki i pielęgnacji w warunkach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub Domu Pomocy Społecznej.

Co zrobił dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem

18 marca 2025 roku do jednostki penitencjarnej, w którym Ryszard Cyba odbywał karę, z Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynęło postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego wraz z nakazem zwolnienia. Postanowienie Sądu było prawomocne i wykonalne, co oznacza, że Ryszard Cyba natychmiast został przewieziony przez Służbę Więzienną do schroniska dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. Tam nie chciał przyjmować leków i awanturował się – personel schroniska wezwał Policję. Pogotowie zabrało go na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego.

Czy Ryszard Cyba wróci do więzienia

Zawieszenie postępowania wykonawczego nie jest uchyleniem orzeczonej przez Sąd kary pozbawienia wolności – Ryszard Cyba wciąż jest prawomocnie skazany na dożywocie. Decyzja Sądu Okręgowego w Łodzi oznacza jedynie, że obecnie Ryszard Cyba nie jest w stanie, z uwagi na swój stan zdrowia, odbywać kary w zakładzie karnym. Sąd Okręgowy w Łodzi jest w stałym kontakcie ze szpitalem psychiatrycznym. Jeśli stan zdrowia Ryszarda Cyby się poprawi, a sąd podejmie decyzję o podjęciu postępowania wykonawczego z urzędu, to kara pozbawienia wolności będzie wykonywana. Oznacza to, że Ryszard Cyba może wrócić do więzienia.