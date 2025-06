Ekologiczna wizja rolnictwa

"Propozycja Wizji dla rolnictwa i żywności wskazuje rolnictwo jako ważny element zrównoważoności, a jak wszyscy wiemy, nie ma obecnie bardziej zrównoważonego systemu produkcji niż produkcja ekologiczna, która łączy praktyki korzystne dla środowiska, wysoką różnorodność biologiczną oraz ochronę zasobów naturalnych" – powiedział sekretarz stanu Stefan Krajewski podczas otwarcia Europejskiego Kongresu Ekologicznego. "Spotykamy się tu dziś, aby omówić liczne sprawy dotyczące produkcji ekologicznej, ale przede wszystkim przyszłości oraz kierunków rozwoju całego sektora ekologicznego" – dodał wiceminister.

Obecnie areał upraw w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce zbliża się do 700 tys. ha i jest to najwyższa wartość, jaką odnotowaliśmy w naszej historii. Jest to sukces całego sektora ekologicznego UE.

Wiceszef resortu rolnictwa podkreślił, że producenci ekologiczni to niewątpliwie awangarda w stosowaniu praktyk przyjaznych środowisku, chroniących glebę i wodę, bioróżnorodność i dobrostan zwierząt. Zaznaczył, że produkcja zrównoważona ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i odporności sektora rolnego. – Dlatego sektor ekologiczny wymaga szczególnego, trwałego i kompleksowego wsparcia, abyśmy my i przyszłe pokolenia mogli żyć w świecie, jakiego potrzebujemy – powiedział wiceminister Krajewski.

Tematyka Europejskiego Kongresu Ekologicznego

Podczas Kongresu omawiane są bieżące kwestie dotyczące produkcji ekologicznej oraz kierunków rozwoju tego sektora.

Temat tegorocznej edycji to „Wzmacnianie korzeni rolnictwa ekologicznego na rzecz konkurencyjnej i zrównoważonej przyszłości 2050”. Wpisuje się on w wyzwania, przed którymi stoi sektor rolny.

Uczestnicy Kongresu w swoich wystąpieniach skupili się na konkurencyjności, samowystarczalności, bezpieczeństwie i zrównoważeniu. Podkreślali pozytywny wpływ produkcji ekologicznej na gospodarkę, środowisko, bezpieczeństwo żywnościowe. Świadczą o tym także strategie: Od pola do stołu czy Strategia na rzecz bioróżnorodności, w których rolnictwo ekologiczne jest wskazane jako sektor szczególnie ważny.

"Ufam, że podczas Kongresu uda się nam wymienić poglądami na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i roli sektora produkcji ekologicznej w przyszłych politykach UE. Wyniki dyskusji będą zaś stanowiły ważny wkład w projektowane rozwiązania, w szczególności w obszarze uproszczeń i przeciwdziałaniu problemom demograficznym obszarów wiejskich, które obecnie są intensywnie dyskutowane na spotkaniach dotyczących kształtu przyszłej WPR, czyli celów, które powinna realizować" – podkreślił Stefan Krajewski.

Organizacja Europejskiego Kongresu Ekologicznego

Europejski Kongres Ekologiczny jest wydarzeniem organizowanym corocznie przez Międzynarodową Federację Ruchów na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM EU), największą organizację parasolową skupiającą podmioty działające na rzecz rolnictwa ekologicznego. IFOAM aktywnie współpracuje z państwami członkowskimi oraz spoza UE i organami UE w celu właściwego ukierunkowania dalszego rozwoju sektora produkcji ekologicznej na świecie.

Współorganizatorami tegorocznego Kongresu są Polska Izba Żywności Ekologicznej (PIŻE) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Wydarzenie to wpisuje się w program polskiej prezydencji w Radzie UE.

W Kongresie udział biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, członków Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele nauki, administracji publicznej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rolnictwa i produkcji ekologicznej w UE i na całym świecie. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników ze wszystkich krajów europejskich.

