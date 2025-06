Prezydent Andrzej Duda, pytany o sprawę udaremnionego zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Rzeszowie podkreślił, że "do żadnego zamachu nie doszło", a polskie służby cały czas zapewniają bezpieczeństwo także wszystkim politykom goszczącym w Polsce.

Przebywający obecnie w Podgoricy prezydent Duda był pytany w poniedziałek o słowa szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyla Maluka, który ogłosił, że na lotnisku w Rzeszowie udaremniono niedawno zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według Maluka zamachu miał dokonać emerytowany polski wojskowy, zwerbowany dziesiątki lat temu.

Szef polskiego MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że chodzi o sprawę z ubiegłego roku. Napisał, że polskie służby współpracują ściśle ze służbami ukraińskimi w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Zełenskiemu. "Sprawa udaremnienia działań przygotowujących do zamachu na prezydenta Ukrainy miała miejsce w kwietniu 2024 roku i zakończyła się zatrzymaniem przez ABW i aresztem dla obywatela Polski, który miał takie plany i próbował nawiązać współpracę ze służbami rosyjskimi” - przekazał szef MSWiA. Jak dodał, 19 maja 2025 roku został skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Duda: Do żadnego zamachu nie doszło

Prezydent - odnosząc się do sprawy - zaznaczył, że polskie służby cały czas pracują i cały czas zapewniają bezpieczeństwo wszystkim naszym gościom, także prezydentowi Ukrainy, który - jak zauważył Andrzej Duda - "twardo postawił się swego czasu Kremlowi i dalej prowadzi walkę Ukrainy przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy". W tej sytuacji - zaznaczył - to bezpieczeństwo "trzeba było zapewniać w sposób bardzo daleko posunięty".

"Do żadnego zamachu nie doszło i to tylko pokazuje, że to bezpieczeństwo było zapewnione" - podsumował Andrzej Duda.

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przypomniał w poniedziałek komunikat z ubiegłego roku, w którym napisano, że 17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali podejrzanego o zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Chodzi o Pawła K. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na terenie woj. lubelskiego. K. miał zgłosić gotowość do działania na rzecz rosyjskiego GRU, a do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, co miało pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. W miejscu, gdzie przebywał K., znaleziono m.in. nielegalną amunicję. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany 18 kwietnia 2024 r.(PAP)