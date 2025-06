W rozmowie z dziennikarzami Maluk opowiedział, że jego podwładni zapobiegli dwóm próbom zamachu na szefa państwa: w siedzibie Zełenskiego w Kijowie w ubiegłym roku oraz – we współpracy z polskimi służbami - na lotnisku w Rzeszowie. Nie podał jednak daty zdarzenia, do którego doszło na terytorium Polski.

„Zadaniem było fizyczne usunięcie prezydenta Zełenskiego na lotnisku w Rzeszowie. Rozpatrywane było kilka sposobów. Jednym z nich był dron FPV, innym – snajper” – powiedział.

Według Maluka zamachu miał dokonać emerytowany polski wojskowy, zwerbowany dziesiątki lat temu – podała agencja Interfax-Ukraina. „Przeprowadziliśmy całą operację, zatrzymaliśmy go. Polscy koledzy działali profesjonalnie – to była nasza wspólna akcja” - zaznaczył.

„Chciałbym przy tej okazji podziękować polskiej ABW. To odpowiednik SBU na terytorium Polski, tzw. wewnętrzna służba specjalna. Wspólnie z nimi zrealizowaliśmy ważne postępowanie karne” – powiedział szef SBU.

Nieudany zamach na Zełenskiego miał miejsce w 2024 roku

Odnosząc się do informacji o próbie zamachu na rzeszowskim lotnisku, szef polskiego MSW Tomasz Siemoniak przekazał na platformie X, że chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku.

Siemoniak napisał, że polskie służby współpracują ściśle ze służbami ukraińskimi w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Zełenskiemu. "Sprawa udaremnienia działań przygotowujących do zamachu na prezydenta Ukrainy miała miejsce w kwietniu 2024 roku i zakończyła się zatrzymaniem przez ABW i aresztem dla obywatela Polski, który miał takie plany i próbował nawiązać współpracę ze służbami rosyjskimi” - przekazał szef MSWiA.

Jak dodał, 19 maja 2025 roku został skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Z kolei rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przypomniał komunikat z ubiegłego roku, w którym napisano, że 17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali podejrzanego o zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Zamach na Zełenskiego był zaplanowany

Chodzi o Pawła K. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na terenie woj. lubelskiego. K. miał zgłosić gotowość do działania na rzecz rosyjskiego GRU, a do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, co miało pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy.

W miejscu, gdzie przebywał K., znaleziono m.in. nielegalną amunicję. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany 18 kwietnia 2024 r.

Mówiąc o przygotowaniach do zamachu na Zełenskiego w Kijowie, Maluk ujawnił, że w wyniku operacji SBU zatrzymany został pułkownik, szef Departamentu Ochrony Państwowej, odpowiednika polskiej Służby Ochrony Państwa.

„To są osoby, które mają chronić najważniejsze osoby w państwie – taka jest ich rola. Tymczasem przygotowywali zamach na naszego prezydenta, Wołodymyra Ołeksandrowycza Zełenskiego. Według ich przestępczego planu, poszukiwali ludzi do realizacji zamachu, który miał się odbyć podczas przejścia prezydenta na terenie Biura Prezydenta Ukrainy” – powiedział szef SBU.

SBU zatrzymała również innego ukraińskiego pułkownika. „Obaj pracowali na rzecz rosyjskiej FSB, a dokładnie Piątej Służby (odpowiedzialna jest ona za zbieranie informacji wywiadowczych m.in. na Ukrainie). Kierował nią wówczas generał porucznik Siergiej Biesieda. Zresztą, po tej kompromitacji Putin go zwolnił ze stanowiska – został on doradcą w systemie FSB” – dodał Maluk.

Szef SBU ocenił, że była to bardzo złożona operacja. „Zajmowaliśmy się tym prawie dwa lata – praktycznie od początku wojny. Przeprowadziliśmy głęboką infiltrację agenturalno-techniczną tej grupy” – podkreślił.

Maluk zaznaczył, że oprócz zamachu na prezydenta gromadzono też informacje i przygotowywano zamachy na szefa wywiadu wojskowego (HUR) Kyryła Budanowa oraz na samego Maluka.