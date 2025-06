"Ważne jest zapewnienie 40 miliardów dolarów rocznego wsparcia budżetowego dla Ukrainy – dla naszej odporności, by nasz kraj mógł dalej się utrzymać. Powinna to być wspólna decyzja przywódców G7, w tym Stanów Zjednoczonych. Razem musimy nadal wzywać prezydenta Trumpa, aby wykorzystał swój realny wpływ i zmusił Putina do zakończenia tej wojny. To właśnie USA i prezydent Trump zaproponowali zawieszenie broni, wznowienie dyplomacji, natychmiastowe spotkania i negocjacje — jednak Rosja zablokowała wszystkie wysiłki" - powiedział Zełenski.

Zełenski wskazuje, na co Ukraina potrzebuje pieniędzy

Zełenski przypomniał, że zeszłej nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych połączonych ataków na Ukrainę od początku tej wojny. "Systemy obrony powietrznej działały niemal w całym kraju, a duża liczba dronów i pocisków została przechwycona - w dużej mierze dzięki wsparciu waszych (G7) krajów. To sprawa życia i śmierci. Musimy nadal otrzymywać systemy obrony powietrznej i pociski rakietowe oraz dążyć do lokalizacji produkcji w Ukrainie" - stwierdził.

Zdaniem prezydenta, trzeba wziąć pod uwagę współpracę między Rosją i Iranem z jednej strony, a Rosją i Koreą Północną z drugiej. "Rosja modernizuje irańskie Shahedy, a następnie przekazuje ich produkcję - zaawansowanych modeli - do Korei Północnej. To zagrożenie nie tylko dla Ukrainy" - oświadczył.

Prezydent powiadomił, że Ukraina obecnie pracuje nad rozwojem i wdrożeniem dronów przechwytujących, aby chronić ukraińskie miasta przed Shahedami i potrzebuje dodatkowych funduszy na ich produkcję. "Te nowe drony przechwytujące są ważne zarówno dla Europy, jak i dla regionu Indo-Pacyfiku, Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych" - dodał.

"Podczas gdy w zeszłym roku użycie stu Shahedów w ciągu jednej nocy było prawdziwym szokiem, teraz wydaje się niezwykłe użycie mniej niż stu dronów w jednym ataku. W rzeczywistości jest to jedyna realna zmiana w zachowaniu Rosji od czasu zmiany prezydenta USA. A to dowodzi, że ci, którzy popierają nowe i silniejsze sankcje wobec Rosji, mają absolutną rację" - zaznaczył.

Zełenski wzywa kraje G7 do współpracy z Trumpem

Zełenski wezwał kraje G7 do współpracy z USA w celu wprowadzenia surowego limitu cenowego na rosyjską ropę. Podkreślił, że skuteczny poziom to 30 dolarów za baryłkę i zaapelował, by 18. pakiet sankcji UE objął także energetykę i banki Rosji.

"Ta wojna trwa z winy Rosji. Od samego początku była to niesprowokowana i zbrodnicza wojna napastnicza. Nie możemy o tym zapominać. Musimy nadal wywierać presję na wszystkich frontach – dyplomatycznym, gospodarczym i wojskowym – aby w końcu osiągnąć pokój" - zauważył szef państwa ukraińskiego. (PAP)