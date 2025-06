W zachodniej części Polski temperatura w niedzielę osiągnie do 32 st. C, a prognozowanym burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 35 mm i porywy wiatru do 75 km/h - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia I stopnia przed burzami i upałem będą obowiązywały cały dzień.

Alert IMW w sprawie burz i silnego wiatru. Jakie województwa są zagrożone?

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, wystąpią w:

woj. lubuskim;

części woj. zachodnio-pomorskiego,

woj. wielkopolskim,

woj. dolnośląskim.

Na zagrożonych terenach możliwy będzie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Alerty obowiązują do końca dnia.

Ostrzeżenie IMGW przed upałami. Gdzie trzeba uważać?

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla:

niemalże całego woj. lubuskiego,

zachodniej części województwa zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godz. 12 do godz. 21.