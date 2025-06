Co jest planowane podczas 36. posiedzenia Sejmu?

W harmonogramie obrad Sejmu dziś głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu.

Przed głosowaniem premier Donald Tusk wygłosi exposé, w którym omówi plany na najbliższe 2,5 roku rządów.

Ponadto dziś w Sejmie projekty nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pierwszy z nich zakłada usunięcie obowiązku wskazywania przez firmę farmaceutyczną do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi informacji o planowanym miejscu dostawy produktów leczniczych. Drugi projekt dotyczy wydłużenia terminu na złożenie przez rozwiedzionego małżonka oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa z 3 do 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Transmisja obrad Sejmu – 11 czerwca 2025 r.

Obrady trzeciego dnia 36. posiedzenia rozpoczną się o godzinie 9:00. Transmisję obrad Sejmu można obejrzeć online m.in. na oficjalnym kanale Sejmu RP na platformie YouTube.