Lewica będzie głosowała za wotum zaufania dla rządu, by dalej miał on mandat do sprawnego wprowadzania rozwiązań ustawowych - zapowiedzieli przedstawiciele klubu. Ponadto podkreślali, że Lewica nie rezygnuje ze swych postulatów - złoży m.in. poselski projekt ustawy o związkach partnerskich.