W środę premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu w środę; po jego wystąpieniu odbędzie się debata i głosowanie. Propozycja szefa rządu to reakcja na przegraną kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową.

Sprawa wotum zaufania była jednym z tematów ostatnich spotkań liderów koalicji. Poza premierem wzięli w nich udział: marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Premier ma przedstawić szkic swojego expose koalicjantom

Czarzasty pytany w poniedziałek w Polsat News o szczegóły rozmów podkreślił, że liderzy będą dyskutowali nad treścią wystąpienia premiera. "Każda ze stron, a strony są cztery (Lewica, PSL, Polska 2050, KO - PAP), zgłosiła w piątek rzeczy, które uważa, że powinny w tym przemówieniu w imieniu koalicyjnego rządu się znaleźć. Daliśmy rzeczy, na których nam zależy" - poinformował wicemarszałek Sejmu.

Tusk podsumuje dotychczasowe sukcesy rządu i przedstawi plany

Jak podkreślił, wystąpienie Tuska podsumuje dotychczasowe sukcesy rządu oraz zaprezentuje plany koalicjantów na drugą połowę 2025 r. "My ze swojej strony zgłosiliśmy trzy ustawy, które uważamy, że powinny w tym pakiecie do końca roku zostać zrealizowane" - powiedział Czarzasty.

Dopytywany, jakie projekty zgłosił klub Lewicy, wymienił m.in. projekt ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa przygotowany przez byłego wiceszefa MRiT, prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego i obecnego wiceministra rozwoju Tomasza Lewandowskiego. Zakłada on, że do 2030 r. wydane zostanie do 45 mld zł na budownictwo społeczne. Czarzasty podkreślił, że projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów.

"Do tego jest ustawa związana z bezpiecznym seniorem, czyli przekazywaniem potencjalnie mieszkań dla samorządów" - powiedział. Poselski projekt Lewicy "bezpieczny senior" zakłada, że gmina będzie mogła podpisać umowę z osobą starszą i umówić się, że wypłaci jej część wartości mieszkania od razu, a drugą część w równych ratach przez 20 lat. Przewiduje też, zakaz wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą od 2027 r.

"Mam też takie marzenie, żeby w pewnej chwili cały ten proces był koordynowany przez odrębny resort do spraw budownictwa bądź mieszkalnictwa" - przyznał Czarzasty.

Wicemarszałek Sejmu wskazał, że dla Lewicy kluczowe są również dwa projekty ustaw dotyczące rynku pracy. Pierwszy zakłada zakaz bezpłatnych staży i praktyk, drugi wlicza do stażu pracy okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. "Te ustawy, szczególnie druga i trzecia, o których wspomniałem, tak naprawdę są bezkosztowymi ustawami. Znaczy oczywiście będą miały koszty, ale to nie będą olbrzymie koszty - kwestia mieszkalnictwa to jest kwestia od 4 do 6 mld zł rocznie. W związku z tym, żeby zacząć rozwiązywać problem mieszkaniowy, to są pieniądze godne do wydania" - ocenił.

Po ostatnim spotkaniu koalicjantów, które odbyło się w czwartek, Hołownia poinformował, że liderzy zgodzili się m.in. na powołanie rzecznika rządu, małej rady koalicji a także są zgodni co do potrzeby przeprowadzenia rekonstrukcji rządu.