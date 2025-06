Zdobycie nowych okrętów podwodnych to - obok zamówionych już i powstających fregat Miecznik - najbardziej pilna sprawa, jeśli chodzi o utrzymanie i rozwój zdolności polskiej Marynarki Wojennej w najbliższych latach.

Dozbrajanie Polski: ile okrętów podwodnych ma polskie wojsko?

Obecnie polscy marynarze dysponują jednym, kompletnie przestarzałym okrętem ORP "Orzeł", zbudowanym w 1985 roku w ZSRR. Od kilku lat okręt ten regularnie wymaga napraw - a w przypadku jego ewentualnego wycofania ze służby w MW nie będzie już żadnego sprzętu, na którym mogliby szkolić się czy choćby podtrzymywać zdolności marynarze okrętów podwodnych.

W ramach programu Orka Wojsko Polskie zdefiniowało zdolności, jakie nowe okręty podwodne mają zapewnić wojsku. Jednostki takie mają mieć możliwość zanurzania się głębiej niż 200 m pod powierzchnię wody, a także mieć możliwość działania autonomicznego (bez zawijania do portu czy wsparcia z zewnątrz) przez min. 30 dni. Ponadto Orki mają być uzbrojone w torpedy do zwalczania wrogich okrętów nawodnych i podwodnych, a także wyrzutnie rakiet, pozwalające razić cele wroga na wybrzeżu, czy nawet - w zależności od typu uzbrojenia - w głębi lądu.

Głównym zadaniem tak wyposażonych okrętów jest możliwość skrytego operowania na morzu i atakowania z zaskoczenia wrogich okrętów czy instalacji nabrzeżnych. Ponadto okręty podwodne są użyteczne w patrolowaniu i ochronie morskich szlaków komunikacyjnych, patrolowaniu podmorskiej infrastruktury krytycznej, a także mogą posłużyć do zadań takich jak niezauważony transport żołnierzy Wojsk Specjalnych na miejsce misji i ich późniejsza ewakuacja. Wśród wymagań wojska jest także możliwość używania min morskich, a także wykorzystania podwodnych dronów.

Niemniej, zakup okrętów podwodnych był wskazywany jako priorytet w planach modernizacji technicznej wojska już na przestrzeni kilkunastu lat, m.in. w latach 2013-2022. Program został też zapisany w kolejnych planach, – na lata 2017-2026 i 2021-2035. Mimo to do tej pory nie doszło do wyłonienia dostawcy i podpisania kontraktu; w międzyczasie zaś flota podwodna MW została uszczuplona o cztery małe norweskie okręty podwodne Kobben, które weszły na wyposażenie marynarki w 2002 roku, a do 2021 r. zostały wycofane ze służby.

Polska powinna jak najszybciej kupić podwodne okręty

Dawna załoga jednego z Kobbenów - ORP "Sokoła" - zwróciła się w opublikowanym w ubiegłym tygodniu liście otwartym do ministra obrony narodowej. Marynarze w liście napisali, że "w obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, dalsze opóźnianie decyzji (ws. zakupu okrętów podwodnych - PAP) staje się poważnym zagrożeniem dla interesów Polski i bezpieczeństwa morskiego państwa". "My, członkowie załogi ORP +Sokół+ (...) wzywamy rząd RP do podjęcia pilnych i konkretnych działań zmierzających do odbudowy sił podwodnych Marynarki Wojennej. Czas honorowych deklaracji minął - nadszedł moment decyzji" - zwracają się do władz dawni załoganci "Sokoła".

Obecna odsłona programu Orka została zapoczątkowana w 2023 roku, gdy powrót do programu i postępowanie na zakup okrętów podwodnych zapowiedział ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak. Do postępowania zgłosiło się wtedy 11 podmiotów, przede wszystkim z Europy - z Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Szwecji - a także z Korei Południowej. Następca Błaszczak w MON Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował pod koniec 2024 roku, że "uczynimy wszystko, by w 2025 r. podpisać kontrakt na nowoczesne okręty podwodne". Znaczenie pilnej decyzji w tej sprawie podkreślali dowódcy wojskowi, a także prezydent Andrzej Duda i BBN.

Zakup podwodnych okrętów, kto złożył ofertę?

W kolejnych miesiącach zajmująca się zakupami sprzętu wojskowego Agencja Uzbrojenia przeprowadziła oceny złożonych ofert; najwyższe oceny, jak poinformował PAP resort obrony, otrzymały oferty z Niemiec, Szwecji i Włoch (w kolejności alfabetycznej), jednocześnie nie wykluczając żadnej z innych ofert. Do stoczni w tych trzech państwach udał się na przestrzeni ostatnich miesięcy z wizytą odpowiedzialny za kwestie modernizacji technicznej wiceszef MON Paweł Bejda.

Na list załogi "Sokoła" zareagował w opublikowanym na portal X liście resort obrony. Podpisany pod nim minister Kosiniak-Kamysz zapewnia, że zgadza się z opinią załogi "Sokoła" i że "obecnie kierownictwo MON nie uchyla się od decyzji". "Trwa zaawansowany, wieloetapowy proces zmierzający do wyboru wykonawcy okrętów podwodnych" - napisał.

Jak przekazało PAP MON, Agencja Uzbrojenia po zbadaniu rynku i zebraniu ofert przekazała pełną dokumentację - Wymagania Sprzętowe oraz Studium Wykonalności, zawierające analizy i rekomendacje, do Rady Modernizacji Technicznej, czyli działającego przy MON organu, do którego zadań należy m.in. koordynacja polityki zbrojeniowej.

"Obecnie, zgodnie z procedurą obowiązującą przy projektach tej skali i znaczenia, prowadzimy konsultacje międzyrządowe - w formule G2G (government-to-government) - z potencjalnymi partnerami uwzględniające nie tylko walory techniczne ofert, ale także gwarancje bezpieczeństwa dostaw, wsparcia serwisowego, transferu technologii i długoterminowej współpracy strategicznej" - poinformował resort obrony.

Z kolei w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita" napisał, że "wbrew deklaracjom rządu nie ma szans na to, że do końca roku Polska podpisze umowę na zakup okrętów podwodnych. Już nawet nie ma gwarancji, że w tym roku dojdzie do wybrania państwa, od którego chcemy je kupić". W tekście wskazano m.in., że wybór jednego z europejskich dostawców może wiązać się z zaskarżeniami decyzji przez pozostałych. "Na obecnym etapie prowadzenia konsultacji nie są identyfikowane ryzyka zaskarżeń" - stwierdził jednak w komunikacie przekazanym PAP resort.

"Szanowni Państwo, drodzy niedowiarkowie. Informuję, że program Orka jest i będzie kontynuowany. Robimy wszystko, by umowa na pozyskanie okrętów podwodnych została podpisana w rym roku. Nawet jeśli są tacy, którzy w to nie wierzą lub trzymają kciuki, aby nam się nie udało" - zapewnił w poniedziałek na portalu X Bejda.