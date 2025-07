Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 695 ze zm.) złożyli posłowie Polski 2050 po publikacjach DGP. Obecnie odpowiedzialność dewelopera za wady zależy od rodzaju zawartej z nabywcą umowy, a ta z kolei jest uzależniona od tego, na jakim etapie realizacji inwestycji klient decyduje się na zakup.

Umowy deweloperskie mogą być zawierane do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Potem deweloperzy zawierają z nabywcami najczęściej umowy przedwstępne lub bezpośrednio umowy sprzedaży. Wynikająca z kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne z tytułu rękojmi odnosi się do umów sprzedaży. W przypadkurękojmi, jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania nieruchomości, to obowiązuje domniemanie, że odpowiada za nią deweloper. Choć nie jest to automatycznie przesądzone, to jest to prostsza droga do dochodzenia obniżenia ceny, naprawy wady, wymiany, a nawet odstąpienia od umowy w przypadku wad istotnych.