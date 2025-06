Centrum e-Zdrowia zapewniło, że jego eksperci monitorują sytuację i pozostają w stałym kontakcie z zewnętrznym podmiotem odpowiedzialnym m.in. za utrzymanie systemów IKP i mojeIKP, który zidentyfikował problemy mające wpływ na płynność funkcjonowania systemów.

"Centrum e-Zdrowia współpracuje z zewnętrznym dostawcą oraz producentem urządzeń, w których odnotowano problemy techniczne, w celu jak najszybszego usunięcia występujących trudności" - przekazano.

Centrum dodało, że problemy nie wpływają na bezpieczeństwo danych w systemie e-zdrowia (P1) w Polsce. Poinformowało również, że w przypadku trudności, pilne recepty mogą być realizowane bez wykorzystania systemu P1, zgodnie z procedurą wystawienia i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie. Natomiast w przypadku braku konieczności realizacji recepty w poniedziałek, Centrum zachęcamy do jej wykupienia w kolejnych dniach.

Jak uzyskać receptę w przypadku awarii systemu e-Zdrowie?

W przypadku braku dostępu spowodowanego awarią systemu e-zdrowie (P1), pacjent może otrzymać produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydawane na podstawie recepty przepisane na e-recepcie jeżeli (łącznie):

udostępni informację o wystawionej e-recepcie (którą otrzymał od osoby, która wystawiła e-receptę) w:

— postaci wydruku informacyjnego,

— postaci elektronicznej (dokument dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w mojeIKP albo otrzymany na wskazany w IKP adres e-mail),

— innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail) zawierającej co najmniej 44-cyfrowy klucz dostępu do e-recepty lub 4-cyfrowy kod dostępu oraz nazwę produktu (dopuszczalne w przypadku udzielania świadczenia w miejscu wezwania lub w modelu telemedycznym i braku możliwości przekazania informacji o wystawionej e-recepcie w postaci wydruku),

okaże dokument potwierdzający tożsamość,

złoży oświadczenie, że nie dokonał realizacji recepty, której dotyczy informacja.

Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie o wystawionej e-recepcie (oświadczenie powinno zawierać m.in. klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”), rekomendowane brzmienie – patrz pkt 2.

2. Rekomendowane brzmienie oświadczenia pacjenta:

Niniejszym oświadczam, że nie dokonałam/em realizacji e-recepty: [4-cyfrowy kod dostępu – jeżeli pacjent podał swój nr PESEL lub 44-cyfrowy klucz dostępu], oraz że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. [Imię i nazwisko pacjenta] [Nr PESEL lub seria i nr innego dokumentu potwierdzającego tożsamość] [Podpis]

3. W przypadku, gdy e-recepta jest realizowana na podstawie informacji o wystawionej e-recepcie, mającej postać:

wydruku informacyjnego – rekomenduje się pozostawienie tego dokumentu w aptece (jeżeli pacjent wyraża na to zgodę), skopiowanie go lub utrwalenie w inny sposób, jedynie na urządzeniu służbowym, np. skan, fotografia, itp. i zapisanie; w każdym przypadku rekomenduje się przechowywanie informacji o recepcie przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacji recepty (dla recept nierefundowanych) lub w którym nastąpiła refundacja (dla recept refundowanych),

– rekomenduje się pozostawienie tego dokumentu w aptece (jeżeli pacjent wyraża na to zgodę), skopiowanie go lub utrwalenie w inny sposób, jedynie na urządzeniu służbowym, np. skan, fotografia, itp. i zapisanie; w każdym przypadku rekomenduje się przechowywanie informacji o recepcie przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła realizacji recepty (dla recept nierefundowanych) lub w którym nastąpiła refundacja (dla recept refundowanych), elektroniczną – rekomenduje się utrwalenie informacji o wystawionej e-recepcie, jedynie na urządzeniu służbowym, np. skan, fotografia, itp. i zapisanie; rekomenduje się przechowywanie informacji o recepcie na zasadach określonych w powyższym punkcie.

4. Następnie, nie później niż w terminie 3 dni od usunięcia awarii systemu e-zdrowie (P1) (do terminu nie wlicza się dni wolnych od pracy dla danej apteki) apteka wystawia Dokument Realizacji Recepty (DRR).

5. W przypadku gdy wystawienie DRR nie jest możliwe (może to mieć miejsce, jeżeli pacjent zrealizował e-receptę również w innej aptece i apteka ta wystawiła dla danej e-recepty DRR), otaksowanie recepty następuje na zasadach stosowanych dla recepty papierowej tj. poprzez adnotację na rewersie wydruku informacyjnego e-recepty lub oświadczenia pacjenta (patrz pkt 2) albo na odrębnym dokumencie połączonym następnie z tym wydrukiem lub oświadczeniem:

Niniejszym oświadczam, że nie dokonałam/em realizacji e-recepty: [4-cyfrowy kod dostępu – jeżeli pacjent podał swój nr PESEL lub 44-cyfrowy klucz dostępu], oraz że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

[Imię i nazwisko pacjenta]

[Nr PESEL lub seria i nr innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość]

[Podpis]

6. Jeżeli apteka musi otaksować e-receptę w sposób wskazany w pkt 5, a nie utrwaliła informacji o wystawionej e-recepcie (patrz pkt 3), dane niezbędne do otaksowania e-recepty może uzyskać, kontaktując się z Centrum e-Zdrowia. W tym celu kierownik apteki podpisuje przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, a następnie wysyła, za pośrednictwem systemu ePUAP, wniosek.

Instrukcja wysyłania pism za pośrednictwem platformy ePUAP znajduje się pod TYM adresem.

7. Następnie, dane o realizacji e-recepty, na podstawie informacji o wystawionej e-recepcie zamieszcza się (niezależnie od tego w jaki sposób otaksowano taką e-receptę) w komunikacie LEK przekazywanym przez aptekę do NFZ. Tym samym, nawet jeżeli pacjent, wbrew temu co oświadczył, zrealizował w czasie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) e-receptę w kilku aptekach, każda z tych aptek ma możliwość otaksowania takiej e-recepty oraz otrzymania refundacji z NFZ.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje w przypadku awarii systemu e-Zdrowie?

Dodatkowe informacje w zakresie postępowania w przypadku braku dostępu spowodowanego awarią systemu e-zdrowie można uzyskać, dzwoniąc na infolinię 19 239 lub wysyłając pytanie na adres e-mail: e-recepta@cez.gov.pl.