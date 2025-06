Zbigniew Boniek w internetowym wpisie dotyczącym rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry w reprezentacji Polski do czasu, gdy jej trenerem będzie Michał Probierz, przekazał, że gdyby on był prezesem PZPN, to "tematu by nie było", bo ten piłkarz byłby na czerwcowym zgrupowaniu.

"Jedno jest pewne - gdybym był prezesem to tematu by nie było, bo Lewandowski byłby na zgrupowaniu. Teraz popcorn i posłucham innych. Dobranoc i powodzenia w Helsinkach" - napisał Boniek, który kierował PZPN w latach 2012-21, a cztery lata temu schedę po nim przejął Cezary Kulesza. Za czasów Bońka biało-czerwoni awansowali, pod wodzą selekcjonera Adama Nawałki, do ćwierćfinału mistrzostw Europy 2016, co było największym sukcesem polskiego futbolu w tym stuleciu. Do decyzji o zmianie kapitana odniósł się też były obrońca drużyny narodowej Kamil Glik. "Brawo" - skomentował 103-krotny reprezentant kraju. W niedzielę wieczorem Lewandowski, który od 2009 roku rozegrał w drużynie narodowej 158 spotkań i uzyskał 85 goli, zrezygnował z gry w reprezentacji Polski do czasu, kiedy jej trenerem będzie Probierz. Tłumaczył decyzję utratą zaufania do selekcjonera i okolicznościami. A te okoliczności to ogłoszenie godzinę wcześniej przez PZPN - za pośrednictwem portalu Łączy nas Piłka - że decyzją Probierza Lewandowski został pozbawiony funkcji kapitana drużyny narodowej, a nowym został wskazany Piotr Zieliński. Ważne Rober Lewandowski od 2009 roku rozegrał w drużynie narodowej 158 spotkań i uzyskał 85 goli. 36-letni Lewandowski 26 maja ogłosił, że ze względu na zmęczenie sezonem klubowym nie weźmie udziału zgrupowaniu kadry i czerwcowych meczach - towarzyskim z Mołdawią, wygranym w piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0, oraz wtorkowym w Helsinkach z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, na który biało-czerwoni udali się w niedzielę po południu. Oprac. UW Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję