Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk poinformował też w komunikacie, że prokurator zastosował wobec podejrzanego Michała R. środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Michał R. został zatrzymany w środę, na polecenie prokuratury, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 mln dolarów, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 mld zł w wyniku zawarcia od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. (PAP)