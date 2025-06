Zatrzymanie członka zarządu Orlenu. Okoliczności

Michał R. został zatrzymany w środę, 4 czerwca, w miejscu zamieszkania. Agenci ABW przeszukali jego dom i zabezpieczyli dokumenty oraz nośniki danych związane z działalnością w OTS. Według oficjalnego komunikatu prokuratury, w toku śledztwa ustalono, że w spółce OTS mogły być realizowane transakcje rodzące podejrzenie działania na szkodę spółek z Grupy Orlen. Zatrzymanie odbyło się w obecności obrońcy i przebiegało bez incydentów.

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia działania zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach poprzednich miała wpływać na kształt przetargów i umów handlowych realizowanych przez OTS. Wstępne ustalenia wskazują, że strata poniesiona przez Orlen w związku z nieprawidłowościami sięga co najmniej 1,5 mld zł. Prok. Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zapowiedział kolejne czynności dowodowe, m.in. przesłuchania świadków oraz analizę dokumentacji finansowej spółki OTS.

Funkcjonariusze ABW działali na podstawie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zatrzymaniu i doprowadzeniu Michała R. do prokuratury w celu przedstawienia zarzutów. W świetle zgromadzonych dowodów podejrzewa się, że były członek zarządu mógł uczestniczyć w ustalaniu przetargów oraz zawieraniu umów handlowych na niekorzyść spółek Grupy Orlen. Z ustaleń śledczych wynika, że oszacowane straty pochodziły m.in. z zawyżonych cen zakupu materiałów i usług, które miały trafić do podmiotów powiązanych z podejrzanymi. W konsekwencji, oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, może zostać mu postawione m.in. działanie na szkodę majątkową spółki w wielkich rozmiarach.

Daniel Obajtek, prezes Orlenu w latach objętych śledztwem, w oficjalnym oświadczeniu określił zatrzymanie Michała R. jako „polityczną zemstę” i zapowiedział, że Orlen będzie współpracować ze służbami, dostarczając wszelkich niezbędnych dokumentów. „To jest element szerszej próby dyskredytacji kierownictwa spółki” – stwierdził Obajtek.

Zatrzymanie Michała R. Kolejne kroki dotyczące członka Orlenu

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie podał, że po zakończeniu czynności przesłuchania planowane jest sformułowanie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego – może to być tymczasowe aresztowanie albo poręczenie majątkowe bądź dozór policyjny – do sądu okręgowego w przewidzianym ustawą terminie 48 godzin od czasu zatrzymania.

W najbliższych dniach Michał R. zostanie doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszy konkretne zarzuty. Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie lub zastosowanie innych środków zapobiegawczych. Śledczy będą kontynuować zabezpieczanie dokumentacji finansowej OTS i w razie potrzeby, zwrócą się o pomoc prawną do władz szwajcarskich. W toku śledztwa mogą zostać zatrzymane kolejne osoby, kluczowe dla wyjaśnienia wszystkich wątków dotyczących OTS.

Aktualnie prokuratura nie ujawnia szczegółów dokumentów, które mają potwierdzać poczynione szkody, ani nie wskazuje nazwisk innych osób objętych śledztwem. Dalsze działania ABW i prokuratury wpłyną na kształt dalszych postępowań, również ewentualnych pozwów cywilnych o odszkodowanie.