Referendum ws. odwołania burmistrza i rady miejskiej Hrubieszowa

Szefowa zamojskiej delegatury KBW przekazała we wtorek PAP, że komisarz wyborczy wyznaczył datę referendum na 20 lipca 2025 r. Aby było ważne musi uczestniczyć w nim co najmniej 3/5 osób, biorących udział wyborze tego organu. „W przypadku wyboru burmistrza i rady miejskiej Hrubieszowa wzięło udział 6 286 osób, zatem 3 772 obywateli musi pójść do głosowania w lipcu, żeby referendum było wiążące” – wyjaśniła Żanetta Sowa.

Grupa mieszkańców Hrubieszowa złożyła w maju br. wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej Hrubieszowa. Pod inicjatywą podpisało się ponad 1,8 tys. mieszkańców. Inicjatorzy skrytykowali m.in. zmianę sposobu rozliczania opłat za śmieci, podwyżkę opłat za wodę i podatków od nieruchomości.

Burmistrz i rada miejska: Podane przez inicjatorów argumenty są bezpodstawne

Według burmistrz i rady miejskiej podane przez inicjatorów argumenty są bezpodstawne. W wydanym oświadczeniu podkreślili, że na wysokość opłat za śmieci czy wodę mają wpływ rosnące koszty energii, paliw i transportu. Nowa metoda rozliczania za śmieci na podstawie zużycia wody ma – jak podano - poprawić szczelność systemu rozliczania. „Wzrost podatku od nieruchomości wynika z potrzeby utrzymania i modernizacji infrastruktury miejskiej, która jest intensywnie eksploatowana” – podkreślono w stanowisku.

Zdaniem władz Hrubieszowa również twierdzenia o rzekomym zagrożeniu „bankructwem miasta” z powodu zadłużenia są nieuzasadnione. Kredyty, pożyczki lub emisja obligacji stanowią – jak wyjaśniono - wkład własny do wielu inwestycji, bez których miasto nie mogłoby się ubiegać o zewnętrzne dofinansowania. „Inwestycje realizowane dzięki tym środkom mają charakter długofalowy i wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Hrubieszowa oraz obniżenie kosztów funkcjonowania samorządu” – dodano w oświadczeniu.

Marta Majewska - burmistrz Hrubieszowa od 2018 r.

Marta Majewska jest burmistrzem Hrubieszowa od 2018 r., gdy w drugiej turze pokonała kandydatkę PiS Marylę Symczuk, uzyskując 50,12 proc. głosów. W ubiegłym roku wygrała w pierwszej turze, zdobywając 61,57 proc. poparcia (3 824 głosów).

Hrubieszów leży niedaleko granicy z Ukrainą. Jest najdalej na wschód wysuniętym miastem Polski. Liczy 15,7 tys. mieszkańców.