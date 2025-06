Pierwsze, nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich 2025 poznamy tuż po godz. 21. Wtedy bowiem zostaną ogłoszone wyniki sondażu exit poll. Na razie bowiem nic nie wskazuje, by cisza wyborcza została przedłużona.

Wybory prezydenckie 2025. Na czym polega sondaż exit poll?

Sondaż exit poll polega na anonimowych ankietach, które są przeprowadzane wśród osób wychodzących z losowo wybranych 500 lokali wyborczych w całej Polsce. Pozwala to szybko oszacować preferencje głosujących oraz frekwencję wyborczą. Otóż osoby opuszczające lokal wyborczy, po oddaniu głosu, otrzymują ankiety do wypełnienia. Są w niej pytania dotyczące miejsca zamieszkania, wieku, płci i preferencji wyborczych. Po zakończeniu ciszy wyborczej na ich tych podstawie odpowiedzi zostają przedstawione procentowe poparcie dla kandydatów w skali całego kraju i frekwencja w wyborach. Wyniki exit poll są obarczone błędem statystycznym, który sięga 2 punktów procentowych. Nieścisłości wynikają m.in. z błędów przy wypełnianiu kart do głosowania, udzielenia niezgodnej z prawdą odpowiedzi czy odmowy wzięcia udziału w badaniu.

Kiedy wyniki late poll po drugiej turze wyborów prezydeenckich?

Z kolei late poll to badanie przeprowadzane w dniu wyborów po zamknięciu obwodowych komisji wyborczych. Jak informuje Forsal, dzięki late poll wstępne wyniki wyborów znane są na kilkanaście godzin wcześniej niż oficjalne podane przez Państwową Komisję Wyborczą po zliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych. Co ważne, dokładna godzina ogłoszenia wyników badania late poll nie jest znana. Zazwyczaj pojawiają się one kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Na przykład - wyniki sondażu late poll z drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 roku ogłoszono około drugiej w nocy. Ponieważ exit poll bazuje na deklaracjach wyborców, late poll na oficjalnych danych, ten drugi sondaż cechuje się mniejszym marginesem błędu. Exit poll – poza prognozą wyników – dostarcza także informacji o strukturze demograficznej głosujących, np. ich wieku, wykształceniu czy miejscu zamieszkania.

Na tej podstawie opracowywany jest szacunkowy wynik głosowania, który ogłaszany jest tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, czyli o godzinie 21:00. Late poll opiera się na cząstkowych, oficjalnych wynikach głosowania, które po zamknięciu lokali wyborczych – około godziny 21:00 – przekazują obwodowe komisje wyborcze. Ankieterzy instytucji badawczej zbierają dane z wybranych komisji i przesyłają do centrali, gdzie na ich podstawie tworzona jest prognoza wyborcza.

Kiedy będą oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich 2025?

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w piątek wyraził nadzieję, że oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich 2025 uda się ogłosić w poniedziałek, 2 czerwca – rano lub we wczesnych godzinach popołudniowych. Jak podkreślił, podobnie było po pierwszej turze, której wyniki ogłoszono już 19 maja rano. Marciniak zaznaczył, że ogłoszenie wyników następnego dnia po zakończeniu głosowania było możliwe dzięki sprawnemu działaniu pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wyraził również nadzieję, że i tym razem protokoły z głosowania za granicą zostaną przekazane równie sprawnie. Przy czym zanim pojawią się oficjalne wyniki, będą spływać wyniki cząstkowe. Jednak ponieważ różnice pomiędzy oboma kandydatami na prezydenta mogą być nieznaczne, na podstawie danych z 90, a nawet 99 proc. komisji trudno może oszacować, kto wygrał.

A co będzie jeśli kandydaci na prezydenta otrzymają tyle samo głosów?

Szef PKW został zapytany w piatek, czy Kodeks wyborczy odpowiada na pytanie, co należy zrobić w sytuacji, gdy obaj kandydaci na prezydenta uzyskują równą liczbę głosów. "Ani Kodeks wyborczy ani Konstytucja nie przewiduje rozwiązania takiej sytuacji. Przepisy Konstytucji mówią, że prezydentem zostaje ten, który dostanie większość głosów, czyli co najmniej jeden więcej niż kontrkandydat" - odpowiedział Marciniak. Ocenił, że gdyby doszło do takiej sytuacji trzeba byłoby "podjąć rozstrzygnięcie być może w stylu uchwały z 10 maja 2020 roku, czyli ponowne wybory". "To jest, przyznam się, mi najbliższa koncepcja" - dodał.