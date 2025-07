Każda firma powinna mieć PPK

Każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę zatrudnioną (poza małymi wyjątkami określonymi w ustawie o PPK) powinna utworzyć PPK. To obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Jeżeli w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wyłonienie takiej reprezentacji odbywa się na zasadach przyjętych w danym przedsiębiorstwie.

Jak dołączyć do PPK?

Do programu zapisywani są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia. Pracodawca powinien więc w ich imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat powinni zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Uczestnictwo w programie PPK jest dobrowolne. Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, składając swojemu pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wpłaty pracodawcy do PPK wyliczane są procentowo od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej, ale może zdecydować o finansowaniu również wpłaty dodatkowej, jednak nie wyższej niż 2,5% wynagrodzenia.

Możliwość wypłaty pieniędzy z PPK w każdym momencie

Komisja Nadzoru Finansowego alarmuje, że możliwość wielokrotnych dyspozycji zwrotów z PPK utrudnia realizację celów całego programu, który ma polegać na oszczędzaniu. Obecna możliwość składania przez tych samych uczestników PPK wielokrotnych dyspozycji zwrotów skutkuje brakiem realizacji celu ustawowego, tj. systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK - ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w rocznym opracowaniu o polskim systemie emerytalnym.

"UKNF już w 2021 r. zidentyfikował istotny wzrost dyspozycji zwrotu środków z PPK. Zauważono, że wielu uczestników PPK zgromadzone środki na swoim rachunku traktuje jako dodatkowe źródło swoich dochodów, z którego może skorzystać w dowolnej chwili, a nie jako formę dodatkowego zabezpieczenia na emeryturze" - napisano.

"Tym samym obecna możliwość składania przez tych samych uczestników wielokrotnych dyspozycji zwrotów skutkuje brakiem realizacji celu ustawowego, tj. systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK" - dodano.

Kalkulator PPK znajdziesz tutaj: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika/kalkulator.html

PPK rośnie w siłę

Dopłata roczna za 2025 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w 2025 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 979,86 zł. Jeżeli w 2025 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 244,97 zł.

Solidny wzrost aktywów, bo łącznie o ponad 1 mld zł (+3,1 proc. m/m), odnotowały w czerwcu 2025 r. fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. (PAP) / www.mojeppk.pl