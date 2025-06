Państwowa Komisja Wyborcza policzyła głosy ze 100 proc. i poinformowała oficjalnie o wyniku wyborów prezydenckich II tury. Zwycięzcą wyborów jest Karol Nawrocki, którego wybrało 50,89 proc. wyborców. Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów poparcia. Frekwencjawyniosła 71,63 proc.

Zebraliśmy informacje, jak zagłosowały poszczególne miejscowości. Gdzie uzyskał przewagę Rafał Trzaskowski, a gdzie więcej głosów oddano na Karola Nawrockiego w Polsce i za granicą?

Ile wyniosła frekwencja? Są dane ze 100 proc. obwodów

Frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 71,63 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Gdzie więcej głosów uzyskał Karol Nawrocki, a w których miejscowościach wygrał Rafał Trzaskowski?

Karol Nawrocki przewagę głosów uzyskał na wsiach, z kolei w miastach, szczególnie tych większych, powyżej 500 tys. mieszkańców, wygrał Rafał Trzaskowski. Tam zagłosowało na niego 67,8 proc. wyborców, a na Karola Nawrockiego 32,2 proc.

W miastach liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców Trzaskowski uzyskał 66,2 proc. poparcia wobec 33,8 proc. dla Nawrockiego. Wmiastach od 51 do 200 tys. mieszkańców kandydat KO uzyskał 59,4 proc., a kandydat popierany przez PiS 40,6 proc. W miastach liczących do 50 tys. mieszkańców na Trzaskowskiego zagłosowało 52,8 proc., a na Nawrockiego 47,7 proc.

Wyniki wyborów w poszczególnych rejonach Polski

Wśród mieszkańców Warszawy na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 68,21 proc. wyborców. Jeszcze większe zwycięstwo odniósł w Gdańsku, gdzie otrzymał aż 70,03 proc. głosów.

Dolny Śląsk - Kandydat KO Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydencki na Dolnym Śląsku zdobywając ponad 55 proc. głosów. Jego rywal, popierany przez PiS Karol Nawrocki, osiągnął jednak lepszy wyniku w 15 z 26 dolnośląskich powiatów. W czerech miastach na prawach powiatów triumfował Trzaskowski.

W powiatach województwa opolskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki. Wyjątkiem był powiat krapkowicki, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski - głosowało na niego 58,56 proc. wyborców.

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów w Cieszynie w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski. Zagłosowało na niego 60,35 proc. uprawnionych. Jego konkurenta Karola Nawrockiego poparło 39,65 proc

Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Rybniku. Zagłosowało na niego 52,27 proc. wyborców. Rafała Trzaskowskiego poparło 47,73 proc.

We Włocławku w II turze wyborów prezydenckich zwyciężył Trzaskowski.

Jak zagłosowali Polacy za granicą?

W poniedziałek rano Komisja Wyborcza podała dane ze wszystkich 511 zagranicznych obwodów głosowania. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 63,49 proc., a Karola Nawrockiego poparło 36,51 proc. głosujących.

Podobny wynik w wyborach z 2020 r. Różnica w głosach między Dudą a Trzaskowskim wynosiła 2 pkt proc., jak teraz

Podobną przewagę nad Rafałem Trzaskowskim w II turze wyborów prezydenckich w 2020 r. uzyskał Andrzej Duda - 51,03 proc. wobec 48,97 proc. dla Trzaskowskiego (2,06 pkt proc. różnicy). Według opublikowanego wtedy drugiego sondażu late poll Duda także zdobywał 51 proc. głosów, a Trzaskowski 49 proc. Na Dudę zagłosowało 10 440 648 obywateli, a na Trzaskowskiego 10 018 263. O zwycięstwie Dudy przesądziło 422 385 głosów.

Źródło: PAP