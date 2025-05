Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała, że 20 maja 13-latka wracała ze szkoły. "Kiedy szła ulicą, została wciągnięta przez młodego mężczyznę do pobliskiego lasu. Tam przewrócił ją i zaczął szarpać. Przytrzymywał ją i próbował rozebrać. Dziewczynka wyrywała się napastnikowi, uciekła i przestraszona zadzwoniła do rodziców, którzy powiadomili policję" – powiedziała rzeczniczka.

W związku ze sprawą zatrzymano trzech mieszkańców powiatu ostrowskiego, w tym sprawcę usiłowania zgwałcenia. Prokuratura postawiła 21-letniemu Krystianowi B. zarzut usiłowania doprowadzenia przy użyciu przemocy do obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Grozi mu od 5 lat więzienia do dożywocia.

Pod koniec kwietnia, czyli zaledwie miesiąc wcześniej, Krystian B. został skazany przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Chodziło o czyny z czerwca 2024 r., tzw. inne czynności seksualne, których ofiarami były 9-letnia dziewczynka, 17-latka i 39-letnia kobieta. 28 kwietnia Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 21-latka na 2 lata więzienia. Wyrok ten nie jest prawomocny.