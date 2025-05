Trzaskowski, podobnie jak wcześniej kandydat wspierany przez PiS Karol Nawrocki został zapytany przez Mentzena o kilka kwestii, na które miał odpowiedzieć twierdząco lub przecząco.

Pytany, czy zamierza podpisać ustawę, "która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne" Trzaskowski zaznaczył, że jest "wrogiem nowych podatków".

"Nie widzę powodów do tego, by ograniczać obrót gotówki" - powiedział z kolei odpowiadając na pytanie o to czy będzie stał na straży polskiego złotego i czy podpisze ustawę, ograniczającą obrót gotówkowy.

Zapytany z kolei o wprowadzenie euro w Polsce Trzaskowski zapewnił, że to nie nastąpi. "W tej chwili złotówka gwarantuje nam odporność na kryzysy" - tłumaczył kandydat KO na prezydenta. "Nie ma tematu na agendzie, nikt nie chce wprowadzać euro. Nie opłaca nam się to" - podkreślił.

Trzaskowski zadeklarował też, że jest za likwidacją TVP Info, który to kanał Mentzen określił jako "tubę propagandową władzy".

Prezydent Warszawy przyznał też, że byłby chętny do udziału w Marszu Niepodległości, o ile - zastrzegł - będzie to wydarzenie, w którym udział wezmą wszyscy. "Pójdzie pan ze mną? Pójdziemy wszyscy?" - pytał Mentzena.

Trzaskowski, pytany o to czy podtrzymuje zdanie, że "najgorsze, co się może zdarzyć to prezydent i premier z jednej partii" ocenił, że tak nie uważa. "Sytuacja jest zupełnie inna" - zaznaczył - "Andrzej Duda podpisuje wszystko, co mu Kaczyński daje do podpisu, a ja nie będę podpisywał wszystkiego" - zapowiedział. (PAP)

