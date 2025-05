"Intensyfikujemy działania, chcemy być częściej na ulicach, w terenie i skupić się na studentach. Już od środy ruszamy w miejsca, gdzie jest ich najwięcej, tam, gdzie są ośrodki akademickie" - powiedziała PAP koordynatorka zainagurowanej w marcu akcji "Młodzi naprzód" oraz jednocześnie najmłodsza posłanka w tej kadencji Sejmu Aleksandra Kot (KO). Jak wskazała, na trasie w ostatnich dwóch tygodniach kampanii powinna znaleźć się większość miast wojewódzkich, w tym Kraków, Wrocław i Trójmiasto.

Jak Trzaskowski zamierza przed drugą turą wyborów zawalczyć o młodych wyborców

"Chcemy, żeby rówieśnicy przekonywali rówieśników. Nawet, jeśli czyimś pierwszym wyborem była Magdalena Biejat (Lewica) czy Adrian Zandberg (Razem) to wciąż jest wiele spraw, które są wspólne" - podkreśliła Kot. Jak dodała, choć zdaje sobie sprawę, że młodzi wyborcy często głosują na najbardziej antysystemowych kandydatów, to te decyzje podejmowane są z różnych powodów. "Myślę, że o każdy głos trzeba walczyć" - oceniła.

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News wynika, że wśród najmłodszych wyborców w wieku 18-29 lat najlepszy wynik w I turze wyborów prezydenckich uzyskali kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (36,1 proc.) oraz kandydat Razem Adrian Zandberg (19,7 proc.).

Żaden z nich nie przekazał poparcia ani popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu, ani Rafałowi Trzaskowskiemu, którzy znaleźli się w II turze wyborów. Mentzen zaproponował za to obu kandydatom rozmowę na swoim kanale na YouTube oraz podpisanie deklaracji z postulatami ważnymi dla jego wyborców. Na propozycję wprost przystał Nawrocki.

Kandydat KO przyjdzie do Mentzena

Trzaskowski zadeklarował we wtorek w Sosnowcu, że weźmie udział w rozmowie. "Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy" - podkreślił kandydat KO. Jak dodał, nie gwarantuje, że cokolwiek podpisze. "Ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze" - zapewnił. Według Trzaskowskiego w wielu sprawach obaj mogą się zgodzić. "W kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy" - podkreślił Trzaskowski.

Kandydat KO przekonywał też, że jednym z najważniejszych postulatów wydaje się "przyjrzenie się perspektywom młodych ludzi", czym on sam zajmuje się od lat, m.in. organizując Campus Polska. "Spotykam się z młodzieżą w Warszawie, pomagam młodym ludziom w Warszawie, zająłem się na serio kryzysem psychiatrii dziecięcej (..) Na serio zajmujemy się tym, żeby edukacja byka jeszcze bardziej nowoczesna" - mowił we wtorek, pytany o kwestię przyciągnięcia młodych wyborców.

Jakie były wyniki w pierwszej turze wyborów prezydenckich

W I turze wyborów prezydenckich Trzaskowski zdobył 31,36 proc., zaś popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. Na trzecim miejscu znalazł się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 14,81 proc. głosów. Następni w kolejności byli: europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (6,34 proc.), kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,99 proc.), lider partii Razem Adrian Zandberg (4,86 proc.) oraz kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat (4,23 proc.).

Druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.