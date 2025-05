Wybory prezydenckie 2025. Głosowanie za granicą w II turze

Polacy wybiorą w II turze wyborów Prezydenta RP. Głosowanie odbędzie się 1 czerwca 2025 r. (niedziela). Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00-21:00 (czasu lokalnego).

Swój głos Polacy będą mogli oddać też w innych państwach. "Wyborcy ujęci w I turze w spisach wyborców, sporządzanych przez konsulów, nie muszą ponownie rejestrować się przed II turą wyborów, jeżeli nie zamierzają zmieniać obwodu głosowania" – przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Co z wyborcami, którzy nie głosowali za granicą w I turze, a chcą tam oddać głos w II turze wyborów prezydenckich? W takim przypadku należy dopisać się do spisu wyborców, tworzonych przez konsulów za granicą. [WAŻNE] można to zrobić do 27 maja (wtorek). "Najłatwiej zrobić to przy użyciu usługi e-Wybory” – zaznacza MSZ.

Głosowanie za granicą. Rejestracja na e-Wybory

Wyborcy, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców przez usługę e-Wybory, muszą przygotować do rejestracji: numer PESEL, ważny polski paszport albo ważny polski dowód osobisty (jeśli chcą oddać głos w obwodzie w państwie należącym do UE albo w kraju, gdzie można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego), adres pobytu za granicą, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego, nazwisko rodowe matki (które należy podać w celu weryfikacji danych wyborcy).

Zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze

W dniu głosowania (1 czerwca) w wybranej komisji za granicą można też pokazać zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów prezydenckich 2025.

Jak zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze? Dokument można uzyskać w Polsce (w dowolnym urzędzie gminy) lub u konsula za granicą. Na pobranie zaświadczenia wyborcy mają czas do 29 maja 2025 r. (czwartek).

Jak znaleźć najbliższą Obwodową Komisję Wyborczą (OKW) w innym państwie? Informacje o miejscach do głosowania za granicą są dostępne w usłudze eWybory przy rejestracji. Po wybraniu kraju – w którym chcemy oddać głos – system wyświetli nam listę dostępnych komisji. Adresy obwodowych komisji za granicą są też opublikowane na stronach placówek zagranicznych – przypomina MSZ.

W aplikacji mObywatel (w zakładce Wybory) możemy sprawdzić adres komisji, gdzie mamy prawo oddać głos w II turze wyborów prezydenckich.