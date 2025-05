W tegorocznych wyborach prezydenckich, w I turze kandydat PO i obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wygrał we wszystkich 18 dzielnicach zarządzanego przez siebie miasta i uzyskał poparcie na poziomie 42,27 proc.

Trzaskowski stracił poparcie

Jest to jednak o 5 punktów procentowych mniej w porównaniu do I tury wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wówczas poparło go 47,58 proc. wyborców.

Zarówno w tegorocznych wyborach, jak i poprzednich najwięcej głosów Trzaskowski zdobył na Wilanowie (2025 r. - 53,92 proc, 2020 r. - 59,17 proc.) i Ursynowie (2025 r. - 48,40 proc., 2020 r. - 53,52 proc.).

Najmniejsze poparcie miał natomiast na Pradze Północ (2025 r. - 34,38 proc. , 2020 r. - 39,41. proc.), Targówku (2025 r. - 38,28 proc. , 2020 r. - 41,69 proc.) i w Ursusie (2025 r. - 37,56 proc. , 2020 r. - 41,69 proc.).

W wyborach w 2020 roku Trzaskowski starł się z kandydatem PiS Andrzejem Dudą, który w I turze w stolicy uzyskał 26,91 proc. głosów. Startujący w tegorocznych wyborach kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał jeszcze mniej głosów - 18,27.

Głosowanie w Warszawie. Gdzie głosowano na PiS?

Kandydaci popierani przez PiS najwięcej głosów zyskiwali na Pradze-Północ (2025 r. - 22,92 proc., 2020 r. - 34,58 proc.), Targówku (2025 r. - 22,80 proc., 2020 r. - 34,20 proc.) i Wawrze (2025 r. - 22,01 proc., 2020 r. - 31,73 proc.).

Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich. W niedzielę w I turze wyborów kandydowało 13 osób. Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,54 proc. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.