PKW wydała w środę komunikat w sprawie "nieprawdziwych informacji dotyczących wyborów prezydenta RP, rozpowszechnianych w przestrzeni publicznej".

W związku z "licznymi nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w przestrzeni publicznej" dotyczących głosowania, PKW podkreśliła, że w dniu głosowania wyborcy będą mieli możliwość potwierdzania swoją tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel. Jak zaznaczono, przygotowana i udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalność aplikacji mObywatel umożliwia potwierdzanie autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia okazywanego dokumentu i zweryfikowanie poprawności jej funkcjonowania.

Jak czytamy, ta możliwość jest efektem aktualizacji wprowadzonej przez resort cyfryzacji, która zapewnia "zdecydowanie wyższy poziom potwierdzenia autentyczności". "Według Ministerstwa Cyfryzacji weryfikacja tożsamości wyborcy tą metodą ogranicza potencjalne ryzyko uznania sfałszowanego mDowodu za prawdziwy i nie wymaga korzystania z dodatkowych urządzeń i dostępu do Internetu oraz jest zgodna z obowiązującą ustawą" - czytamy.

Więcej niż jedno zaświadczenie? To fakenews

PKW zwraca też uwagę, że nieprawdziwe są informacje dotyczące rzekomych możliwości uzyskania przez jednego wyborcę więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do głosowania. "Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym był ujęty. Nie ma zatem możliwości pobrania przez niego kolejnego zaświadczenia o prawie do głosowania" - zaznaczono.

Jak dodaje PKW, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę, czy przedkładany jest oryginał zaświadczenia, tj. czy na zaświadczeniu umieszczony został hologram z nadrukiem „PRP 2025”, którym są one zabezpieczone. Dodatkowo każda gmina ma obowiązek rozliczenia się ze wszystkich otrzymanych hologramów zabezpieczających zaświadczenia.

PKW wskazała, że zgodnie z Kodeksem karnym osoba, która w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, popełnia przestępstwo przeciwko wyborom. W komunikacie podkreślono jednocześnie, że na zaświadczeniu o prawie do głosowania nie wskazuje się, na którego kandydata wyborca oddaje głos, a takie nieprawdziwe informacje również pojawiły się w Internecie.

Wybory prezydenckie 2025. Jak głosować?

Jednocześnie PKW przypomina, że głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska wyłącznie jednego wybranego kandydata. "Postawienie znaku +X+ w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata skutkuje nieważnością tego głosu. W przestrzeni publicznej pojawiły się bowiem także nieprawdziwe informacje na temat rzekomego innego sposobu głosowania w wyborach" - zwrócono uwagę w komunikacie.

Państwowa Komisja Wyborcza zaleca też, "aby w przypadku wątpliwości wyborcy weryfikowali źródła, na które powołuje się autor danego artykułu".

"Należy mieć na uwadze, że oficjalne i wiarygodne informacje na temat wyborów znajdują się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz wybory.gov.pl. Rzetelnych informacji udzielić może również Krajowe Biuro Wyborcze zapewniające obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, w tym też delegatury Krajowego Biura Wyborczego zapewniające obsługę okręgowych komisji wyborczych" - głosi komunikat podpisany przez szefa PKW Sylwestra Marciniaka.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ich ewentualna II tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.(PAP)