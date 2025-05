Sławomir Mentzen ocenił podczas poniedziałkowej debaty, że trzeba dokonać "prawdziwej reformy NFZ" i wprowadzić konkurencyjne fundusze ubezpieczeń zdrowotnych. Krzysztof Stanowski skrytykował Telewizję Publiczną za to, że współprowadzącą debatę jest Dorota Wysocka-Schnepf.

Kandydaci podczas debaty prezydenckiej pytani byli m.in. o to, czy mają w swoim programie punkty, które nie cieszą się popularnością, a - mimo to - chcieliby je wprowadzić.

Zdaniem kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena trzeba wprowadzić "prawdziwą reformę NFZ" i wprowadzić konkurujące fundusze ubezpieczeń zdrowotnych tak, żeby konkurencja wymusiła jak najwyższą jakość usług. "Ja wiem, że wielu to się może nie podobać, bo są przyzwyczajeni do tego NFZ-u, ale ten NFZ działa źle. Ten system po prostu zbankrutował i go trzeba zmienić" - ocenił.

Kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch opowiedział się za likwidacją NFZ i abolicją ZUS. Z kolei Maciej Maciak zarzucił kandydatowi Trzeciej Drogi Szymonowi Hołowni, że zainicjował na niego "nagonkę".

Krzysztof Stanowski skrytykował Telewizję Publiczną za to, że - jak powiedział - pomimo sprzeciwu sztabów współprowadzącą debatę jest Dorota Wysocka-Schnepf. Nazwał dziennikarkę "arcykapłanką propagandy". W pewnej chwili dziennikarka odpowiedziała Stanowskiemu. „Zacytuję prof. Władysława Bartoszewskiego. Kiedy pijany w autobusie na mnie zwymiotuje, to nie jest to obelga. Jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić” - powiedziała. (PAP)