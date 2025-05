Na północnym wschodzie Polski możliwe słabe burze

Jak podał synoptyk, w sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; miejscami przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Sudetach i Beskidach wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, w Tatrach spadnie śnieg. Na północnym wschodzie Polski możliwe słabe burze.

Temperatura wyniesie od 7 st. C na wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h. Wysoko w Karpatach i w Górach Świętokrzyskich wiatr może osiągać 60 km/h, a w Tatrach może powodować zawieje śnieżne.

"Noc będzie bardzo chłodna, z licznymi przygruntowymi przymrozkami"

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

"Noc będzie bardzo chłodna, z licznymi przygruntowymi przymrozkami" - powiedział synoptyk. IMGW wydał ostrzeżenia o przymrozkach pierwszego stopnia, które obejmą większość obszaru Polski. Ostrzeżenia nie dotyczą jedynie Dolnego Śląska, Podkarpacia i Małopolski. Lokalnie wystąpią spadki temperatury przy gruncie do około -3 st. C. Ostrzeżenia obowiązywać będą do niedzieli, do godz. 6.

Temperatura w nocy wyniesie 0 st. C na północy i południu, około 2 st. C w centrum do 4 st. C na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, północny i północno-wschodni.

11 maja. Jaka pogoda będzie w niedzielę?

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach wschodnich możliwe słabe burze z opadami krupy śnieżnej. Termometry wskażą od 7 st. C na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 12 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północno-wschodniej części kraju porywisty, północno-wschodni i północny, a na zachodzie Polski przejściowo wschodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu; na południowym wschodzie opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Temperatura od -3 st. C do 0 st. C w rejonach podgórskich, 5 st. C na wybrzeżu. Na wielu obszarach kraju możliwy spadek temperatury przy gruncie do około -2 st. C. Lokalnie na południowym wschodzie będzie ślisko.

Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, północno-wschodni i północny, na zachodzie kraju także wschodni