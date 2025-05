"To nie jest tak, że marynarka jest już na dnie..."

Oficerowie spośród najważniejszych dowódców Marynarki Wojennej w środę, podczas konferencji Defence24 Days, wzięli udział w debacie nt. stanu i przyszłości polskiej marynarki. Jak zapewnił wiceadmirał Jarosław Wypijewski, dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnym w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rola Marynarki Wojennej jest dostrzegana przez najwyższe czynniki państwowe, w tym kierownictwo MON i prezydenta Andrzeja Dudę. "Jest zainteresowanie, by ten rodzaj sił zbrojnych odbudować i to się naprawdę dzieje" - przekonywał.

Jak dodał, poziom "troski" o Marynarkę Wojenną, a także np. inwestycji i zdolności polskiego przemysłu okrętowego, "powoli podnosi się do właściwego poziomu". Wskazał przy tym na trwające programy modernizacyjne, jak np. budowa sześciu niszczycieli min Kormoran II, które sukcesywnie wchodzą na wyposażenie polskiej marynarki, a także trwający obecnie program "Miecznik", zakładający budowę trzech dużych fregat bojowych, czy zamówione dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego Delfin.

"To oczywiście jest poniżej ambicji marynarzy, ale to nie są rzeczy, które są dostępne na dziś, które można otrzymać od ręki" - podkreślił admirał. "To nie jest tak, że marynarka jest już na dnie, (...) ale nie jest też tak, że wypłynęliśmy już na szerokie wody" - zaznaczył Wypijewski.

Według niego, obecnie kluczowym zadaniem Marynarki Wojennej jest patrolowanie Bałtyku i ochrona kluczowej do działania państwa infrastruktury - w tym podmorskich kabli, gazociągów, platform wiertniczych czy morskich farm wiatrowych. "Od stycznia mamy misję +Bałtycka Straż+ - i skończyły się, proszę powiązać te fakty, problemy z infrastrukturą krytyczną" - zauważył adm. Wypijewski.

"Jesteśmy w trudnym czasie..."

Do kwestii misji na Bałtyku odniósł się także wiceadmirał Krzysztof Jaworski z Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, dowodzący operacjami MW na Bałtyku. "Jesteśmy w trudnym czasie; na Bałtyku wojnę już mamy - hybrydową. Codziennie można obserwować przykłady wrogich nam działań" - zauważył.

Pytany, czy obecne wyposażenie, którym dysponuje Marynarka Wojenna, jest wystarczające do wypełniania postawionych przed nią zadań, adm. Jaworski powiedział, że "działamy z tym, co mamy". W tym kontekście wskazał np. na użyteczność nowych niszczycieli min Kormoran, które - jak mówił - doskonale nadają się do monitorowania stanu podwodnej infrastruktury.

"Cierpliwie czekamy na nowe okręty; ale proszę być spokojnym - według mnie Morze Bałtyckie jest bezpieczne, jeśli chodzi o naszą odpowiedzialność, robimy co możemy, by zapewnić bezpieczeństwo Polski od strony morza" - zapewnił Jaworski.

Ochrona przed aktami sabotażu

Ochrona morskiej i podmorskiej infrastruktury krytycznej przed aktami sabotażu stała się tematem debaty publicznej i pilnym zadaniem służb w ostatnich miesiącach 2024 roku, gdy w odstępach kliku tygodni na Bałtyku doszło do szeregu incydentów związanych np. z przerwaniem podmorskich kabli. Nadbałtyckie kraje NATO w styczniu w odpowiedzi na zagrożenia uruchomiły misję "Bałtycka Straż" (ang. Baltic Sentry), której zadaniem jest patrolowanie i obrona najważniejszych instalacji.

Poza tym polskie Centrum Operacji Morskiej prowadzi narodową operację "Zatoka", w ramach której polskie okręty zabezpieczają instalację znajdujące się na polskich wodach Bałtyku.