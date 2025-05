Matura 2025. Egzamin z j. angielskiego [TERMIN]

Matura 2025 wystartowała w poniedziałek (5 maja), maturzyści pierwszego dnia przystąpili do egzaminu z j. polskiego na poziomie podstawowym. We wtorek (6 maja) odbył się egzamin z matematyki.

W środę (7 maja) o godz. 9:00 zdający przystąpią do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W tym samym terminie maturzyści zmierzą się z egzaminami z j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego oraz j. włoskiego. Czas trwania egzaminu: 120 minut.

Matura 2025. Kiedy będą dostępne arkusze CKE z j. angielskiego?

Jak informowała CKE przed rozpoczęciem MATURY 2025, "arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych".

W przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 (jak np. egzamin na poziomie podstawowym z j. angielskiego i innych języków obcych), arkusze będą dostępne tego samego dnia około godz. 14:00.

Matura 2025. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów?

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym z j. angielskiego oraz innych języków obcych (j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego oraz j. włoskiego) na poziomie podstawowym odbędzie się 5 czerwca (czwartek) o godz. 9:00.

Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 8 lipca 2025 r. Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone tego samego dnia (8 lipca 2025 r.).

Matura 2025 w terminie poprawkowym (część pisemna) odbędzie się 19 sierpnia 2025 r. (wtorek) o godz. 9:00. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 10 września 2025 r.