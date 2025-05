Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych trafi kilkanaście tysięcy pracowni m.in. sztucznej inteligencji, a 100 tys. sal lekcyjnych będzie wyposażonych w zestawy do nauki zdalnej - poinformował we wtorek resort edukacji. To realizacja inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

We wtorek resort edukacji poinformował, że do szkół podstawowych i ponadpodstawowych trafi w sumie 16 tys. pracowni sztucznej inteligencji (AI) oraz pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Pracownię AI otrzyma 8 tys. szkół podstawowych i 4 tys. szkół ponadpodstawowych. Pracownię STEM - 4 tys. szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają też zestawy do zdalnego nauczania, co ma umożliwić wyposażenie 100 tys. sal lekcyjnych w 14 tys. 107 szkołach.

MEN podało, że szkoła mogła otrzymać tylko jedną pracownię AI lub jedną pracownię STEM. Zestawów do zdalnego nauczania mogła otrzymać więcej niż jeden. Pod koniec kwietnia resort edukacji poinformował, że określił listy szkół, którym zostanie udzielone wsparcie w ramach inwestycji C2.2.1 (Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji) KPO. Listę szkół, jak podało, przygotowano zgodnie z przyjętymi ramami dystrybucji, opublikowanymi na stronie MEN.