Matura 2025. Egzamin z języka polskiego [TERMIN]

"W 2025 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 5 do 24 maja" – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

• część pisemna – od 5 do 22 maja;

• część ustna – od 9 do 24 maja.

Matura 2025 rozpocznie się 5 maja (poniedziałek) o godz. 9.00 od pisemnego egzaminu z j. polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny w formule 2015 składa się z testu i wypracowania. Czas trwania:170 min. W arkuszu z egzaminu maturalnego w formule 2023 są trzy części: język polski w użyciu, test historycznoliteracki oraz wypracowanie. Czas trwania: 240 min.

Matura 2025. O której godzinie będą dostępne arkusze CKE?

"Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych" – zaznacza w komunikacie CKE.

W przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 (jak np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym), arkusze będą dostępne tego samego dnia około godz. 14:00.

Matura 2025. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów?

Egzamin z j. polskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 10 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 9:00. Do 8 lipca 2025 r. świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne – podaje CKE.

Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną również ogłoszone tego samego dnia (8 lipca 2025 r.).

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część pisemna) odbędzie się 19 sierpnia 2025 r. (wtorek) o godz. 9:00. Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone 10 września 2025 r.