W porównaniu z marcem odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszył się o 0,1 pkt proc. W liczbach bezwzględnych to spadek o 16,7 tys. osób, do 829,9 tys. Liczba osób bez pracy w ubiegłym miesiącu była jednak o 7,7 tys. osób wyższa niż rok wcześniej.

– Powielamy schemat z ostatnich lat: wzrost bezrobocia w pierwszych dwóch miesiącach roku, następnie jego spadek z powodu przewagi liczby osób znikających z rejestrów nad tymi, które się w urzędach pracy pojawiają. Wzrosty na początku roku są zapewne częściowo wynikiem braku rozpoczęcia nowych działań aktywizacyjnych ze strony urzędów oraz zakończenia dotychczas realizowanych - komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

O ile wśród kobiet liczba bezrobotnych była w marcu o 1,1 proc. niższa niż rok wcześniej, o tyle wśród mężczyzn był wzrost o 3,1 proc. Bezrobocie wśród mężczyzn rośnie w takim ujęciu od połowy ub.r. W marcu dynamika była najwyższa od maja 2021 r.

Więcej zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

W statystykach rynku pracy zwracają uwagę dane dotyczące zwolnionych „z przyczyn dotyczących zakładu pracy”. Mowa o sytuacjach, w których same firmy są zmuszone do ograniczenia zatrudnienia. Takich osób było w marcu 37,3 tys., najwięcej od lutego 2022 r.

– To niespełna 4,5 proc. wszystkich bezrobotnych i dla statystyk rynku pracy nie ma większego przełożenia. Stanowi jednak pewien wyznacznik sytuacji średnich i dużych przedsiębiorstw. Te najwyraźniej mają z tyłu głowy, że rosnące koszty pracy oraz ceny energii będą zmuszały je do zaciskania pasa lub szukania tańszych rynków - analizuje Mariusz Zielonka.

Badanie ufności konsumenckiej: niepewność co do perspektyw rynku pracy

O wzroście niepewności co do perspektyw rynku pracy świadczą przedstawione przez GUS wyniki najnowszego badania ufności konsumenckiej. Oceny dotyczące zmiany poziomu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy były w kwietniu najgorsze od lutego 2023 r. Odsetek ankietowanych, którzy spodziewają się znacznego wzrostu bezrobocia podskoczył do 15,5 proc. z 12,4 proc. miesiąc wcześniej. Kolejne 25 proc. ankietowanych oczekuje, że bezrobocie „wzrośnie nieznacznie”.

GUS oblicza dwa wskaźniki ufności konsumenckiej, oba w kwietniu poszły w dół. Wskaźnik bieżący obniżył się do -16,5 pkt z -15,2 pkt w poprzednim miesiącu. Wskaźnik wyprzedzający poszedł w tym czasie w dół z -9,8 do -11,8 pkt. Odczyty poniżej zera wskazują, że pesymistów jest więcej niż optymistów. Oba indeksy są w kwietniu niżej niż przed rokiem. W kwietniu w największym stopniu poszły w dół składowe badania dotyczące bieżącej możliwości oszczędzania pieniędzy oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

Szczegółówe dane nt. wskaźników ufności konsumenckiej (pkt)

2024 IV 2025 III 2025 IV Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej -11,5 -15,2 -16,5 Wyprzedzający wskażnik ufności konsumenckiej -6,8 -9,8 -11,8 Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy -6,4 -10,4 -9,3 Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy -5,1 -6,5 -8,1 Przewidywanie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego x 3,0 -0,9 Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy -21,4 -29,0 -30,8 Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy -13,8 -24,0 -24,2 Zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 61,8 69,0 64,5 Zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy 21,8 27,0 25,1 Zmiany poziomu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (ze znakiem przeciwnym) -11,9 -20,6 -24,2 Obecne dokonywanie ważnych zakupów -10,6 -5,9 -10,0 Przyszłe dokonywanie ważnych zakupów -25,2 -25,3 -27,5 Obecna możliwość oszczędzania pieniędzy -14,1 -6,6 -12,4 Przyszłe oszczędzanie pieniędzy 3,5 11,7 9,2 Obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego 28,2 30,6 28,6

źródło: GUS