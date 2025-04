Planujesz przemieszczać się samochodem w czasie świąt? Na co warto zwrócić uwagę, by podróż przebiegła bezpiecznie i bez mandatu? Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazało Gazecie Prawnej informacje, co będą kontrolować policjanci oraz jak się przygotować i o czym należy pamiętać.

Ruch na drogach podczas świąt. Co skontrolują policjanci?

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w nadesłanej do Gazety Prawnej odpowiedzi podkreśla, że policjanci ruchu drogowego pełniący służbę w czasie świąt w sposób szczególny będą zwracać uwagę na:

stan trzeźwości i psychofizyczny kierujących

przestrzeganie ograniczeń prędkości

zapięte pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów

przewożenie dzieci w fotelikach

Dodatkowo funkcjonariusze będą monitorować płynność ruchu na głównych trasach komunikacyjnych w kraju.

Specjalne grupy „Speed” przeciwdziałające przekraczaniu prędkości

Nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Jak informuje Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,

nagłe zderzenie z określoną prędkością można porównać do upadku z pewnej wysokości.

W przypadku zderzenia z prędkością 15 km/h uderzenie będzie porównywalne do upadku z krzesła. Zderzenie przy prędkości 50 km/h będzie miało taki sam efekt, jak upadek z 4 piętra. Zderzenie z prędkością 80 km/h można porównać do upadku z wysokości 10 piętra. Przy prędkości 180 km/h to jakby spaść z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki”.

Podczas świąt nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwać będą policyjne grupy „Speed”, których głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze – w szczególności przekraczaniu dozwolonych limitów prędkości.

Kom. Antoni Rzeczkowski w nadesłanej do Gazety Prawnej odpowiedzi podkreśla, że przed podróżą warto sprawdzić stan techniczny pojazdu i obowiązkowe wyposażenie samochodu. Tym bardziej że wielkanocna podróż do bliskich często wiąże się z pokonywaniem długich dystansów. Dopilnujmy tych kwestii, aby wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie.

Wiosenna aura to więcej pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Policja apeluje: Uważajmy

W najbliższych dniach możemy spodziewać się na drogach większej liczby pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności względem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie apeluje do motocyklistów o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących limitów: