- Należy preferować polskie firmy w przetargach, wynika ze słów premiera Donalda Tuska. To jeden z elementów zapowiadanej przez niego "repolonizacji gospodarki". "Rozmawiałem z prezesami spółek [o tym] jak zgodnie z prawem i zasadami jednoznacznie preferować polskiego przedsiębiorcę. I jeśli oferuje on porównywalne ceny, technologie, jakość etc. - to musi wygrywać bezwzględnie taki konkurs" - powiedział Tusk podczas wystąpienia na EFNI. Dodał, że "kończy się era naiwnej globalizacji".