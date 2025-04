Spółka Gaz-System podpisała z konsorcjum z turecką firmą GAP na czele kontrakt na kluczową część terminala gazowego FSRU w Gdańsku. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa powierzenie budowy infrastruktury krytycznej firmie spoza UE jest skandaliczne. Z kolei w przypadku budowy falochronu wokół terminala ABW rekomendowała odrzucić Turków.

Gdańsk będzie drugim po Świnoujściu miejscem w Polsce do przyjmowania skroplonego gazu ziemnego dostarczanego drogą morską. Terminal FSRU o przepustowości 6,1 mld m sześc. rocznie, pokryje około 30 proc. obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz, zwiększając bezpieczeństwo dostaw tego źródła energii dla Polski i państw regionu. Gaz-System podpisał właśnie kontrakt na realizację kluczowej części inwestycji – budowę nabrzeża i gazociągu podmorskiego, który połączy terminal z krajowym systemem przesyłowym. To wielka inwestycja – jej łączna wartość opiewa na 4,5 mld zł. Część, na którą zawarto właśnie kontrakt, opiewa zaś na 1,1 mld zł. Spośród ofert Gaz-System wybrał propozycję konsorcjum w składzie: GAP INŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. jako Lider, UNITEK İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. oraz FABE POLSKA SP. Z O.O. Dwie pierwsze firmy pochodzą z Turcji, trzecia także jest silnie powiązana z kapitałem tureckim.

"Wybór tureckiej firmy to skadal"

Tym wyborem oburzony jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa. - Wybór mało znanych w Polsce tureckich firm na wykonawcę strategicznego obiektu energetycznego można uznać za niewyobrażalny skandal. Przede wszystkim ukazuje to lekceważący stosunek przedstawicieli naszego państwa do kwestii bezpieczeństwa. Gaz- System zleca budowę polskiej infrastruktury krytycznej firmom spoza Unii Europejskiej bez zaplecza na terytorium kraju, a odrzuca oferty największych spółek budowlanych w Polsce, które zapewniłyby państwu kontrolę nad przebiegiem tej strategicznej inwestycji uważa dr Damian Kaźmierczak – wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Dodaje, że unaocznia to nam prawdziwe podejście do kwestii patriotyzmu gospodarczego, które jest naszemu aparatowi państwowemu całkowicie obce. - Zamiast premiować udział krajowych firm w realizacji strategicznych inwestycji, jak ma to miejsce we wszystkich rozwiniętych krajach, Gaz-System beztrosko powierza kontrakt firmom tureckim, nie zważając na długofalowy interes gospodarczy kraju – dodaje Kaźmierczak.

Jak dowiedział się DGP o zlecenie walczyło jeszcze konsorcjum hiszpańsko-polskiego Budimeksu z austriackim Porrem – i polsko-belgijsko-holenderskie konsorcjum NDI, Besix, Van Oord.

Oferta tureckiej firmy najwyżej punktowana

Rzeczniczka Gaz-System Iwona Dominiak informuje, że o wyborze oferty z konsorcjum z firmą GAP na czele „zadecydowało uzyskanie przez to konsorcjum największej łącznej liczby punktów w wyniku oceny biorącej pod uwagę zarówno kryteria cenowe, jak i pozacenowe.” Dodaje, że „konsorcjum firm, wyłonione w toku wielomiesięcznego, konkurencyjnego procesu zakupowego, wykazało się bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji infrastruktury morskiej, doświadczonym zespołem oraz zaoferowało najniższą cenę oraz najkrótszy czas realizacji projektu. Wybór tego właśnie wykonawcy został także potwierdzony w postępowaniu arbitrażowym.”

Ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE wyraźnie mówią jednak, że rynek zamówień jest zamknięty dla firma spoza UE. Prawnicy przyznają, że każdorazowo zamawiający może zdecydować o dopuszczeniu podmioty spoza Unii.

Rzeczniczka Gaz-Systemu zwraca uwagę, że w świetle niedawnych wyroków TSUE nie ma ani nakazu ani zakazu dopuszczania wykonawców spoza UE do udziału w postępowaniach. Zaznacza też, że „z uwagi na wyłączenie przedmiotowe spod Prawa Zamówień Publicznych, rozstrzygnięcia TSUE nie mają zastosowania do przedmiotowego postępowania”.

Turecka firma weźmie polskich podwykonawców

Gaz-System dodaje, że „podobne podejście do kontraktowania wykonawców spółka zastosowała przy innych strategicznych i pionierskich dla spółki inwestycjach, jak np. budowa gazociągu podmorskiego Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią.”

Rzeczniczka spółki dodaje, że turecka firma GAP wraz z konsorcjantem FABE Polska realizuje obecnie inwestycje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a inni tureccy wykonawcy budowali lub budują wiele innych przedsięwzięć w Polsce np. odcinki II linii metra w Warszawie czy drogi ekspresowe. „Dodatkowo, lider wybranego konsorcjum prowadzi na terytorium Polski zarejestrowany oddział przedsiębiorcy zagranicznego (…). Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach złożonej oferty wykonawca wykazał istotne zaangażowanie polskich podwykonawców, w tym dla realizacji specjalistycznych robót i dostaw” – dodaje rzeczniczka Gaz-Systemu.

Jak się jednak dowiedział DGP, w przypadku innej części inwestycji związanej z terminalem gazowym – budowy falochronu – wykluczono turecką firmę GAP z przetargu. W tym przypadku inwestorem był jednak Urząd Morski w Gdyni. Ofertę Turków odrzucono po rekomendacji pomorskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwróciliśmy z pytaniem do ABW o powody tej rekomendacji. Zapytaliśmy też, że czy agencja opiniowała wybór oferty tureckiej na budowę samego terminala. Czekamy na odpowiedź.