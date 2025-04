Podjęliśmy decyzję, że z inwestycji w pierwszą polską elektrownię jądrową 53 mld zł musi trafić bezpośrednio do polskich firm - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. To jest zadanie jakie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała do wykonania - dodał.

"Podjęliśmy decyzję, że z całej inwestycji, mówię o tej jednej elektrowni jądrowej, tej pierwszej, która jest w trakcie realizacji, 53 mld zł musi trafić do polskich firm bezpośrednio" - powiedział premier podczas otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei.

Zaznaczył, że to jest zadanie jakie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała do wykonania. "Podwykonawcy, wykonawcy, jeśli chodzi o te 53 mld, to musi być z Polski. To muszą być polskie firmy, to muszą być polscy wykonawcy i to jest możliwe" - podkreślił premier.