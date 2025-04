Koalicję Obywatelską popiera 33 proc. wyborców, Prawo i Sprawiedliwość - 28 proc., a Konfederację - 16 proc. - wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM przeprowadzonego 7-9 kwietnia.

Poparcie dla Konfederacja spadło o 5 pkt. proc. wobec badania sprzed miesiąca.

Dla porównania, w sondażu Opinia24 sprzed miesiąca (10-13 marca) Koalicja Obywatelska miała 34-procentowe poparcie, a Prawo i Sprawiedliwość - 26,3 proc. głosów.

Poparcie dla Konfederacji spada

Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka straciła poparcie przede wszystkim najmłodszych wyborców z kategorii 18-29 lat. W marcu w tej grupie wynosiło 54 proc., a obecnie - 29 proc.

Konfederacja traci także wśród mężczyzn - spadek o 8 pkt. proc., do 23 proc. obecnie. Wśród kobiet wynik Konfederacji jest raczej stabilny: 12 proc. w marcu, 10 proc. w kwietniu.

Trzecia Droga byłaby poza Sejmem

Na czwartym miejscu uplasowała się z wynikiem 7,5 proc. Trzecia Droga. Rezultat ten oznacza, że TD nie dostałaby się do Sejmu ze względu na 8-proc. próg wyborczy obowiązujący koalicje partyjne. "To i tak lepszy wynik niż marcu - wówczas Trzecia Droga zanotowała poparcie w wysokości 6,7 proc." - zwrócono uwagę.

Z sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na głosy 89 proc. wyborców, którzy poparli ją w 2023 r., zwiększając swoje poparcie w tej grupie o 8 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Frekwencja będzie kluczowa

Na PiS głosowałoby 84 proc. jej elektoratu z 2023 r., a więc o 13 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem (sondaż z marca 2025 - 71 proc.).

Gdyby w niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, do urn poszłoby 63 proc. wyborców. "Oznacza to, że zaangażowanie polityczne Polaków systematycznie wzrasta - w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3 punkty procentowe, a na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy (od grudnia 2024) o 9 punktów procentowych" - podkreślają eksperci z Opinia24.

Badanie zrealizowano 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo