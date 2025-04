Kandydat na prezydenta Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) przekazał, że udaje się w piątek do Końskich, by wziąć udział w organizowanych tam debatach prezydenckich. "Jadę na obie debaty" - podkreślił Jakubiak. Do Końskich wybierają się też: Nawrocki, Trzaskowski,Szymon Hołownia, Magdalena Biejat oraz Joanna Senyszyn.

W środę kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby odbyć się w piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie) o godz. 20. Nawrocki odpowiedział, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - mają w niej udział wziąć wszystkie telewizje. W efekcie może się okazać, że do debaty nie dojdzie.

Między sztabami obu kandydatów trwa obecnie spór dotyczący organizacji debaty. Jednocześnie Telewizja Republika ogłosiła organizację debaty prezydenckiej w piątek o godz. 18.50 na rynku w Końskich.

W piątek Jakubiak przekazał PAP, że wybiera się do Końskich na organizowane tam debaty. Do Końskich wybierają się też: Nawrocki, Trzaskowski, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat oraz startująca w wyborach była posłanka SLD Joanna Senyszyn. Do Końskich nie wybiera się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. "Ja startuję na poważnie" - podkreślił. Przypomniał, że w piątek ma zaplanowane spotkania z wyborcami. Dodał, że w poniedziałek będzie na debacie w TV Republika.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja tego roku. Jeśli tzw. II tura będzie konieczna, to odbędzie się 1 czerwca.