Sztab popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego przesłał odpowiedź do TVP ws. debaty. Chcemy debaty z Rafałem Trzaskowskim w piątek w Końskich; chcemy, żeby organizowało ją pięć telewizji: TVP w likwidacji, Polsat, TVN, TV Republika i wPolsce24 - przekazał sztab.

Wcześniej w czwartek TVP przedstawiła zasady "Debaty Przedwyborczej 2025", która miałaby się odbyć w piątek 11 kwietnia w Końskich pomiędzy Karolem Nawrockim a kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim. TVP, TVN 24 i Polsat News - stacje które będą transmitować debatę - wyznaczyły jako prowadzących: Joannę Dunikowską-Paź (TVP), Grzegorza Kajdanowicza (TVN 24) i Piotra Witwickiego (Polsat News).

Sztab Nawrockiego w reakcji na pismo TVP zamieścił wpis na platformie X. "Chcemy debaty z Rafałem Trzaskowskim jutro w Końskich. Chcemy, żeby organizowało ją 5 telewizji - TVP w likwidacji, Polsat, TVN, TV Republika i wPolsce24. Takie stanowisko przesłaliśmy w odpowiedzi na ostatnie pismo z TVP. Panie Rafale, odwagi!" - podkreślono.

Szefowa sztabu Trzaskowskiego Wioletta Paprocka-Ślusarska również na X przekazała, że sztab otrzymał scenariusz piątkowej debaty. "Nie stawiamy żadnych warunków. Przyjmujemy go w całości. Do zobaczenia jutro o 20.00 w Końskich" - napisała.

W środę kandydat KO Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby odbyć się w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie). Nawrocki odparł, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek - mają w niej udział wziąć wszystkie telewizje. Jeszcze tego samego dnia między sztabami kandydatów wybuchł spór dotyczący miejsca i terminu spotkania ws. organizacji debaty.

W czwartek spotkanie w TVP z udziałem sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego zakończyło się bez konkretnych uzgodnień. Wzięły w nim udział także TVN i Polsat News, nie wpuszczono Telewizji Republika i wPolsce24.

Kierująca sztabem Trzaskowskiego Wioletta Paprocka-Ślusarska napisała na X po spotkaniu , "w związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem". I dodała: "Czekamy na nie i czekamy jutro w Końskich!".

Szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker powiedział po spotkaniu, że nie ma zgody sztabu Trzaskowskiego na poszerzenie formatu tej debaty do pięciu telewizji; jeszcze w środę gotowość do transmitowania debaty w Końskich deklarowało TVP, TVN oraz Polsat. Sztab Nawrockiego chce - jak tłumaczy - "z szacunku do wszystkich Polaków" poszerzyć format debaty o Telewizję Republika i Telewizję wPolsce24.