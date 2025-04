Wynik finansowy netto banków wyniósł 42 001 mln zł w 2024 r., co oznacza wzrost o 51,9% rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2024 r. była wyższa niż rok wcześniej o 10,8% i wyniosła 3 317,3 mld zł. Poprawa wyników finansowych sektora bankowego nastąpiła głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek.

"Na wynik finansowy netto sektora bankowego w 2024 r. w wysokości 42 mld zł złożyły się zyski netto na kwotę 47,2 mld zł wypracowane przez 543 banki (55 komercyjnych i 488 spółdzielczych) oraz straty netto o wartości 5,2 mld zł poniesione przez 8 banków (7 komercyjnych, w tym 3 oddziały instytucji kredytowych oraz jeden bank spółdzielczy). Poprawa wyników finansowych sektora bankowego nastąpiła głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek (o 11,5 mld zł) oraz niższym stratom poniesionym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (o 11,2 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2024 r. była wyższa niż rok wcześniej o 10,8% i wyniosła 3 317,3 mld zł.

GUS podał także, że w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku, wartość kredytów sektora niefinansowego zwiększyła się o 4,1% do kwoty 1 194 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 7,8% do 1 943,2 mld zł.

Wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 2 190,2 mld zł (o 10,3% więcej niż rok wcześniej), z czego 88,7% należało do sektora niefinansowego, a 11,3% do sektora instytucji rządowych i samorządowych, wskazano również.

"Według stanu w dniu 31 grudnia 2024 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 2 190,2 mld zł (o 10,3% więcej niż rok wcześniej), z czego 88,7% należało do sektora niefinansowego, a 11,3% do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 68% stanowiły depozyty bieżące. Udział depozytów terminowych zmniejszył się do 32% (o 0,2 pkt proc.)" - czytamy dalej.

W 2024 r. nastąpiło zmniejszenie liczby banków działających w Polsce do 551 banków, tj. o 4, przy spadku liczby banków komercyjnych do 62 (o 1 bank) i liczby banków spółdzielczych do 489 (o 3 banki).