Dostałeś e-maile o rzekomej przesyłce w systemie e-Doręczeń? To może być oszustwo. Jak informuje Poczta Polska, przestępcy wysyłają wiadomość, która zawiera link do strony wyłudzającej dane. Warto zachować szczególną ostrożność i pamiętać o sprawdzaniu nadawcy wiadomości i nieklikaniu w podejrzane linki.

W środę na platformie "X" Poczta Polska przekazała, że pocztowy zespół CERT zajmujący się cyberbezpieczeństwem usług pocztowych ostrzega przed "fałszywymi wiadomościami o rzekomej przesyłce w e-Doręczeniach". W wiadomościach zawarto link do strony, która wyłudza dane osobowe. "Nie daj się nabrać – sprawdzaj nadawcę i nie klikaj w podejrzane linki!" - apeluje operator.

11 mln przesyłek w systemie e-Doręczeń

We wtorek Poczta Polska informowała, że w I kwartale 2025 r. w systemie e-Doręczeń nadano ok. 9 mln przesyłek, z czego ponad 6 mln doręczono częściowo papierowo (PUH), a ponad 2 mln całkowicie elektronicznie (PURDE). Od początku istnienia systemu, czyli od 2021 r., przekazano 11 mln przesyłek.

System e-doręczeń. Jakie zabezpieczenia posiada?

Poczta Polska zaznaczyła wówczas, że wzmacnia bezpieczeństwo systemu e-Doręczeń, m.in. przez wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych oraz szyfrowania TLS, co ma gwarantować ochronę integralności i poufności przesyłanych danych. Jak podkreślono, system e-Doręczeń jest regularnie testowany pod względem bezpieczeństwa i podatności na ataki cyberprzestępców. Spółka przekazała też, że dotychczas zidentyfikowano i udaremniono próby ataków z ponad 40 tysięcy adresów IP.

Coraz szersze wprowadzanie systemu e-Doręczeń

Od 1 stycznia br. system e-Doręczeń stał się obowiązkowy dla wielu instytucji publicznych, takich jak samorządy czy urzędy. Część z nim mierzyło się z problemami technicznymi, m.in. z kilkudniowym oczekiwaniem na nadanie przesyłek, które już są w systemie, pobieraniem załączników, czy brakiem niektórych elementów w wiadomościach, co potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji.

Od 1 kwietnia 2025 roku system e-Doręczeń obejmuje również przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Następnym etapem implementacji systemu e-Doręczeń będzie jego obowiązkowe wprowadzenie od 1 lipca b.r. dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. mają obowiązek dołączyć do systemu e-Doręczęń do 1 października 2026 r. (PAP)

jls/ mmu/