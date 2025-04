Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen to tchórz na hulajnodze, który się boi, dlatego jeździ jak katarynka po całej Polsce, spanikowany, że usłyszy jakieś pytanie – powiedział we wtorek w Rzeszowie marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia.

Na konferencji prasowej na rzeszowskim Rynku polityk był pytany o ocenę kampanii Mentzena, który m.in. unika pytań dziennikarzy.

Hołownia przypomniał, że wielokrotnie zapraszał Mentzena na debatę. "Nie rozumiem co jest nieetycznego albo uwłaczającego w rozmowie z kandydatem, podobnie jak on, zarejestrowanym. No chyba, że już komuś woda sodowa do głowy uderzyła, ale świat polityki widział bardzo wielu kandydatów, którzy wygrali wybory na dwa miesiące przed wyborami" – mówił kandydat TD.

Mentzen unika pytań?

W ocenie marszałka Sejmu, Mentzen unika pytań, bo będzie musiał odpowiadać wciąż na te same. "Czy naprawdę gwałt to po prostu nieprzyjemność? Czy naprawdę trzeba zmuszać kilkunastoletnie dziewczyny, żeby pod groźbą więzienia, długoletniego więzienia, rodziły wtedy dzieci? Czy może te decyzje, tragiczne decyzje, jednak powinny podejmować one same? Ale kim jest Mentzen, żeby chcieć wsadzać je na 10 lat za to do więzienia?" – pytał Hołownia.

Marszałek Sejmu mówił także, że chciałby zapytać kandydata Konfederacji o "dziwną miętę do Władimira Putina". "Mentzen się go boi, obawia się (Putina) dotknąć, urazić, jakkolwiek naruszyć majestat imperatora rosyjskiego" – mówił Hołownia.

Kandydat TD przypomniał, że Mentzen w przeszłości mówił, że chce m.in. zlikwidować zasiłek pogrzebowy i program 800+, a także chce, aby studia były płatne.

"Świat idealny Sławomira Mentzena jest koszmarem. Koszmarem zwłaszcza dla młodych Polaków. Mentzen to tchórz na hulajnodze, który boi się. Dlatego jeździ jak katarynka po całej Polsce spanikowany, że usłyszy jakieś pytanie, z którym będzie musiał się zmierzyć i wtedy się zawiesi" – stwierdził Hołownia.

Marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że kandydat Konfederacji w ciągu dwóch miesięcy kampanii "skompromituje się do szczętu".

Nie dla 800+, aborcji i ograniczania wolności słowa

W środę w Kanale Zero kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski przeprowadził wywiad z Mentzenem, który w internecie obejrzało ponad 1,8 mln osób. Podczas wywiadu Mentzen powiedział m.in., że w jego "idealnym świecie" nie powinno być programów takich jak 800+, choć jak wskazał - "nie wierzy, żeby w obecnej sytuacji politycznej" dało się je znieść. Zapowiedział, że zawetowałby "każde ograniczenie wolności słowa", nie popiera aborcji - nawet tej, której przyczyną jest gwałt, a edukacja wyższa powinna być prywatna.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualnie druga tura została zaplanowana na 1 czerwca. (PAP)