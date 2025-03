Wysokość zasiłku pogrzebowego nie była podnoszona od lat, ma wzrosnąć z 4 tys. do 7 tys. zł; jest decyzja rządu w tej sprawie - powiedział przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk. W projekcie jest również propozycja waloryzacji zasiłku,

Premier dodał, że jest przekonany, iż regulujący tę kwestię projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajdzie pełne poparcie w Sejmie.

Donald Tusk powiedział, że od wielu lat kwota zasiłku nie była podnoszona. "Nie ma wątpliwości, że będzie to z ulgą dla tych wszystkich rodzin, które duże zgryzoty, w tych dniach, kiedy ktoś bliski odchodzi, przeżywają. Więc przynajmniej w ten sposób będziemy starali się pomóc, mając świadomość, że nie koniecznie te siedem tys. zł wystarczy na wszystkie koszty związane z pogrzebem" - dodał. "Jest to 75-80 proc. większy zasiłek, wiec z całą pewnością to będzie poważna ulga dla tych wszystkich, którzy w takiej smutnej potrzebie się znaleźli" - powiedział premier.

Obecna kwota świadczenia pozostaje na tym samym poziomie od 2011 r., co - jak wskazano w uzasadnieniu projektu zmian - nie pokrywa ona nawet większości kosztów pogrzebu, średnio wynoszącego 8-10 tys. zł. W projekcie jest również propozycja waloryzacji zasiłku, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 proc.