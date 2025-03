Państwowa Komisja Wyborcza na poniedziałkowym posiedzeniu zdecydowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego – ustalił Dziennik Gazeta Prawna.

Na poniedziałkowym posiedzeniu PKW kontynuowała dyskusję na temat sprawozdania finansowych komitetów wyborczych. Podczas posiedzenia zajęto się kilkoma sprawozdaniami za wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Po południu podjęto uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu Konfederacji. Decyzję została podjęta jednogłośnie: osiem członków głosowało za, jeden był nieobecny (M. Kliś).

Konfederacja straci subwencję? Jest decyzja PKW

Jak tłumaczono podczas obrad, powodów do odrzucenia sprawozdania komitetu Konfederacji było kilka, jednak najważniejszy dotyczył faktu, iż pełnomocnik finansowy komitetu spóźnił się ze złożeniem sprawozdania.

Czas na złożenie dokumentów wynosił trzy miesiące. Termin minął 9 września, dokumenty trafiły do PKW dopiero dzień później. Pełnomocnik miał tłumaczyć ten fakt pojawieniem się problemów z działaniem systemu ePUAP, ale – jak słyszymy – w żaden sposób nie miał tego udokumentować.

Wskutek odrzucenia sprawozdania Konfederacja straci dotację podmiotową (ok. 500 tys. zł), a także prawo do wypłaty subwencji. Komitetowi przysługuje teraz prawo do złożenia skargi na uchwałę PKW do Sądu Najwyższego. Zgodnie z ustawą o SN sprawę rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, której status od wielu miesięcy jest kwestionowany.