W lutym Lotnisko Chopina odprawiło 1 mln 561 tys. pasażerów. To skok o 11 proc. względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Port idzie w tym roku po kolejny rekord. Jednocześnie jest już blisko przepełnienia.

Na głównym polskim lotnisku odnotowywane są kolejne rekordy podróżnych. Od początku roku z warszawskiego Okęcia skorzystało 3 mln 122 tys. pasażerów, z czego 92 proc. w ruchu międzynarodowym. W tym czasie wzrosła zwłaszcza liczba klientów linii czarterowych (wzrost o 22 proc.) i niskokosztowych (wzrost o 18 proc.). Jeśli utrzyma się dynamika przyrostu pasażerów wynosząca 11 proc., to na koniec roku ich liczba sięgnie 23,5 mln, czyli o ok. 2,3 mln więcej niż w 2024 roku.

Lotnisko Okęcie powoli się zatyka

Port coraz bardziej dochodzi jednak do granic swojej przepustowości, która wynosi ok. 24 mln podróżnych. Tym samym ograniczone mogą być możliwości rozwoju LOT-u, który powinien rosnąć, by w momencie uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego być odpowiednio silnym przewoźnikiem. Niektórzy zwracają uwagę, że warszawski port powinien mocniej preferować naszego narodowego przewoźnika, Według Marcela Klinowskiego byłego współpracownika Marcina Horały, rządowego pełnomocnika ds. CPK i byłego wiceprezesa Polregio Polskie Porty Lotnicze nie powinny np. iść na rękę tanim linom lotniczym i pozwalać im na tankowanie maszyn w czasie wchodzenia i wychodzenia pasażerów. Powinno się także stosować mocniejsze zachęty, by czartery przenosiły się na lotniska w Modlinie i w Radomiu. Te na razie do tego się na palą.

Co z rozbudową lotniska?

Jednocześnie coraz bardziej pilna wydaje się rozbudowa Lotniska Chopina. Według Macieja Laska, obecnego pełnomocnika ds. CPK ma do niej dojść w latach 2026 – 2029. Jak jednak pisaliśmy w DGP, niezbyt zadowalające przygotowania do inwestycji były jedną z przyczyn niedawnej dymisji szefa PPL Andrzeja Ilkowa. Teraz trwa konkurs na nowego prezesa spółki.

Wiceprezes PPL Adam Sanocki zapewnia jednak, że modernizacja Lotniska Chopina przechodzi z fazy koncepcyjnej do realizacyjnej. Niedługo mają się zacząć prace projektowe, a także te związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń.

Rozbudowany do przepustowości ok. 30 mln podróżnych terminal ma zacząć działać wiosną 2029 r. Będzie jednak funkcjonował w takiej formie tylko trzy lata. W 2032 r. cały ruch komercyjny ma zostać przeniesiony na lotnisko w Baranowie.