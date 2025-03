W Kamieńsku w woj. łódzkim można otrzymać 700 zł od gminy, jeśli zdecydujemy się zapewnić nowy dom dla psa lub kota z tutejszego schroniska. Zgłaszać mogą się osoby z całej Polski.

Gmina Kamieńsk zdecydowała się wesprzeć finansowo osoby, które zdecydują się na adopcje psa lub kota. Na jakich warunkach właściciele zwierząt mogą otrzymać pieniądze? Jakie dodatki można otrzymać w innych gminach i na co dokładnie je przeznaczyć? Jak sprawdzić, gdzie kieruje się bezpańskie zwierzęta w naszej miejscowości? Od czego zacząć, gdy zastanawiamy się nad adopcją psa lub kota? Omawiamy te kwestie w artykule.

700 plus na psa i kota. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać 700 zł na zwierzę, trzeba podpisać umowę z urzędem w Kamieńsku zawierającą warunki, które należy spełnić. Jak informuje burmistrz Kamieńska, wśród wytycznych jest między innymi okazanie faktur udowadniających zakupy artykułów przeznaczonych dla nowo adoptowanego zwierzęcia.

Pracownicy urzędu podkreślają, że najważniejsze jest dobro czworonogów, dlatego możliwe są późniejsze kontrole warunków, jakie nowi właściciele zwierząt im zapewniają.

Należy pamiętać, aby dobrze przemyśleć adopcję psa lub kota. Osoby pracujące w schronisku z jednej strony pilnują, by zwierzę trafiło do odpowiedniego domu, z drugiej – wnikliwie analizują, czy przyszły właściciel psa dobrze przemyślał decyzję o adopcji i jest na to gotowy.

Program 700 plus dla osób, które zdecydują się adoptować zwierzę ze schroniska, funkcjonuje w Kamieńsku od wielu lat, jednak ostatnio zainteresowanie nieco przygasło, w związku z czym postanowiono go ponownie nagłośnić.

Obowiązek gmin wobec zwierząt

To gminy odpowiadają za zapewnienie schronienia bezpańskim zwierzętom. Kamieńsk płaci miesięcznie 20 tys., aby utrzymać psy i koty w schronisku. Program 700 plus ma za zadanie przyspieszyć znalezienie nowych rodzin dla zwierząt, a jednocześnie zmniejszyć koszty dla gminy.

Według przepisów gminy mają obowiązek zarówno udzielenia pomocy zwierzętom powypadkowym, jak i zabezpieczenie zwierząt wałęsających się, w przypadku których nie da się ustalić właściciela. Gminy posiadają na to środki i mają obowiązek zawrzeć umowy m.in. z jednostką zajmującą się tzw. odłowem zwierząt, weterynarzem i schroniskiem.

Na stronie monitor.boz.org.pl możemy sprawdzić, co konkretna gmina robi z bezpańskimi zwierzętami.

Zastanawiasz się nad adopcją? Warto zrobić (nie tylko) pierwszy krok

Pracownicy warszawskiego schroniska Na Paluchu przygotowali wiele uniwersalnych, rzetelnych i przydatnych porad na temat adopcji (przed i w trakcie), z którymi możemy zapoznać się na stronie napaluchu.waw.pl.

Jakie kroki warto podjąć, gdy zastanawiamy się nad adopcją psa lub kota? Pracownicy schroniska Na Paluchu radzą, by w pierwszej kolejności przejrzeć ogłoszenia na ich stronie i poczytać opisy, następnie skontaktować się z wolontariuszami, którzy pomogą wybrać psa lub kota dopasowanego do nas pod względem stylu życia, charakteru, warunków mieszkalnych itd. Należy pamiętać, że pies czy kot to żywe stworzenia, z którymi budujemy relację na wiele lat. Kierujmy się przede wszystkim charakterem, a nie wyglądem.

Inne dodatki na zwierzęta. 500 plus dla psa i kota

Niektóre samorządy zdecydowały się na wprowadzenie dodatków, np. tzw. 500 plus dla psa i kota. Program ma na celu ograniczyć bezdomność psów i kotów dzięki pomocy finansowej kierowanej dla ich właścicieli. W przypadku 500 plus dla zwierząt dofinansowanie dotyczy usług weterynaryjnych, np. sterylizacji, kastracji czy czipowania. W 2025 r. ta forma wsparcia jest dostępna w wielu gminach, jednak kwoty dofinansowania mogą różnić się w poszczególnych placówkach.

Warto pamiętać, że wsparcie finansowe nie jest wypłacane bezpośrednio do ręki właścicieli, ale stanowi dofinasowanie np. podczas wizyty u weterynarza, z którym gmina podpisała wcześniej umowę.

Źródła: Schronisko Na Paluchu, TVP3 Łódź