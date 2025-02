Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w poniedziałek skierował pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. W dokumencie zwrócił się z prośbą o „udzielenie informacji” na jakim etapie znajduje się realizacja grudniowej uchwały PKW w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. DGP dotarł do treści listu.

Na poniedziałkowym posiedzeniu PKW doszło do klinczu w sprawach związanych z finansowaniem PiS. Przypomnijmy: członkowie nie doszli do porozumienia w sprawie wykonania styczniowego orzeczenia Sądu Najwyższego. Nie udało się także sporządzić jednej wersji wyjaśnień na pytania ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

List Sylwestra Marciniaka do Andrzeja Domańskiego. Szef PKW prosi o wyjaśnienia

Największe emocje na sali wywołała jednak kwestia listu, który w poniedziałek rano Sylwester Marciniak skierował do szefa MF. Jak tłumaczył przewodniczący, poprosił o „udzielenie informacji z realizacji pism z 30 grudnia 2024 r. dot. wykonania uchwały PKW nr 421/2024”. W grudniowej korespondencji – jak informowaliśmy w DGP – szef PKW wskazał wprost, że nie istnieje już przesłanka do pomniejszenia dotacji podmiotowej dla PiS, a więc na konta PiS powinno trafił łącznie 38,7 mln zł (czyli 10,8 mln zł więcej).

– Pozwoliłem sobie wystosować to pismo, bo w tej chwili jest takie poczucie, że minister nie wykonuje uchwały, bo PKW nie zajmuje stanowiska. Ten ciężar odpowiedzialności został przeniesiony na PKW. Natomiast należy zauważyć, że PKW podjęła uchwałę 30 grudnia. Ona została opublikowana. (…) Pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja, że minister finansów nie wykonał uchwały PKW – przekazał Marciniak.

DGP udało się dotrzeć do treści korespondencji, która trafiła na biurko szefa MF. Sylwester Marciniak tłumaczy w liście, że kieruje to pismo w związku z „ciążącym na nim obowiązku na mocy art. 158a § 1 pkt 4” kodeksu wyborczego, który „stanowi, że przewodniczący PKW nadzoruje wykonanie uchwał komisji” i wnosi o udzielenie informacji z realizacji pism z dnia 30 grudnia 2024 r.

Od otrzymania pism przez Pana Ministra minął już ponad miesiąc i dotychczas nie uzyskaliśmy informacji o ich wykonaniu. Pragnę zwrócić uwagę, że z treści wypowiedzi medialnej Pana Ministra z dnia 15 listopada 2024 r. wprost wynikało, iż „w sprawie otrzymania subwencji PiS, działamy na podstawie informacji, które otrzymujemy z PKW. Minister Finansów nie jest stroną w tym sporze. Decyzja Sądu Najwyższego trafi do PKW i to PKW będzie podejmowała decyzje. Ja wykonam decyzję Państwowej Komisji Wyborczej”

– pisze w liście Sylwester Marciniak.

I jak dodaje, „nawet mając na uwadze wątpliwości Pana Ministra wyartykułowane w pismach z dnia 8 i 15 stycznia 2025 r., to jednak nie sposób uznać, aby istniały podstawy do niezrealizowania pism PKW z dnia 30 grudnia 2024 r. Tym bardziej, że stanowisko adwokatów ze szkoły warszawskiej czy krakowskiej, jak również opinie ekspertów nie mogą stanowić podstaw do odmowy realizacji prawnego obowiązku, który ciąży na Panu Ministrze”.

Przewodniczący PKW stwierdza również, że „niezrozumiałe są także wątpliwości Pana Ministra” i nie mogą stanowić podstawy do braku realizacji informacji PKW. „Dlatego też, wykonując swój ustawowy obowiązek i kierując niniejsze pismo, wyrażam nadzieję, że Pan Minister także wykona swój ustawowy obowiązek” – przekazał Marciniak w piśmie do szefa MF.

