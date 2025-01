Mimo spadku prognozowanych przewozów o ponad połowę lotnisko niebawem zacznie rozbudowę. Roboty, które powinny się zacząć w 2026 r., mają pochłonąć ok. 500 mln zł.

Ryanair ogłosił, że w tym roku znowu chce w Polsce urosnąć. Zamierza uruchomić 23 nowe trasy i tym samym ich łączna liczba osiągnie 307. Przewoźnik zamierza obsłużyć w Polsce 19 mln pasażerów i przynajmniej o 7 mln przebije pod tym względem LOT. Jedynym lotniskiem w Polsce, na którym zamiast zwiększać siatkę połączeń, przewoźnik wprowadzi cięcia, będzie Modlin. Ryanair skasował połączenia do Rygi, Wiednia, Aten, Bradford, Manchesteru i Walencji. Na innych trasach wyraźnie ograniczył częstotliwość.

Przewoźnik liczył na niskie opłaty

Po rekordowym 2023 r., w którym irlandzka linia obsłużyła w Modlinie prawie 3,5 mln pasażerów, w tym roku spodziewa się przewieźć ich stamtąd tylko ok. 1,6 mln. Cięcia to efekt fiaska negocjacji w sprawie nowej wieloletniej umowy z lotniskiem. Ryanair liczył, że po wygaśnięciu we wrześniu 2023 r. poprzedniego, 10-letniego porozumienia uda się uzgodnić nową umowę, która nadal gwarantowałyby przewoźnikowi dość niskie stawki lotniskowe. Port, który był krytykowany za zbyt małe opłaty w latach 2013 –2023 uznał, że musi je podnieść, by wreszcie móc przynosić zyski. Lotnisko tłumaczyło, że biorąc pod uwagę wszystkie elementy składowe, opłaty wzrosły dla przewoźnika średnio o ok. 36 proc.

Władze lotnika się nie martwią

Od lat się mówiło o konieczności rozbudowy portu, bo przewidziany do obsługi ok. 3 mln pasażerów terminal pękał w szwach. Teraz przy znacznych spadkach prognozowanych przewozów powiększenie dworca lotniczego wydaje się mniej pilne. Jak się jednak dowiadujemy, władze lotniska nie rezygnują z inwestycji. Jacek Kowalski, wiceprezes portu, poinformował DGP, że przygotowania do przedsięwzięcia są zaawansowane. – Trwa przetarg na inwestora zastępczego. Będzie on brał udział w postępowaniu na rozbudowę terminala. Zakładamy, że wykonawcę prac wybierzemy w drugiej połowie roku. Roboty powinny się zacząć w 2026 r. – wyjaśnił. Dodał, że równocześnie trwają zaawansowane rozmowy ze wspólnikami – m.in. z samorządem Mazowsza i Polskimi Portami Lotniczymi – na temat montażu finansowego inwestycji. Według planów cała rozbudowa ma pochłonąć ok. 500 mln zł. Z tego samo powiększenie terminaly, które zakłada m.in. podwojenie liczby gate’ów, będzie kosztować 150 mln zł. Resztę środków zostanie przeznaczona na rozbudowę dróg kołowania i płyt postojowych. Liczba miejsc do parkowania samolotów ma się zwiększyć z 12 do 19. Wiceprezes Kowalski wyraził nadzieję, że rozbudowa zakończy się wiosną 2028 r. Wtedy przepustowość portu zwiększy się do 7–8 mln. W 2029 r. według zapowiedzi PKP PLK do lotniska zostanie dociągnięta linia kolejowa. Władze portu uważają, że zmniejszenie ruchu jest dobrym momentem na rozbudowę. Nie boją się, że później będzie stał niewykorzystany. – Prognozy IATA dla Mazowsza mówią, że ruch będzie ciągle przyrastał. Już wyczerpuje się przepustowość Okęcia. Chcemy też złożyć nową propozycję Ryanairowi – stwierdził Jacek Kowalski

W 2023 r. Modlin po wielu latach strat przyniósł zysk wynoszący 14 mln zł. Wstępnie zeszły rok zakończył się niedużą stratą. ©℗