Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na dokumentację budowy toru wodnego do portu w Elblągu - poinformowała PAP rzeczniczka urzędu Magdalena Kierzkowska. To ostatni odcinek drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną, której wykonanie zadeklarował rząd.

Niespełna kilometrowy fragment toru wodnego do portu w Elblągu nie był wcześniej objęty programem pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Rząd PiS, dla którego droga wodna przez Mierzeję była inwestycją strategiczną nie przewidywał wykonania ostatniego odcinka do elbląskiego portu. Chciał by ten fragment zbudował samorząd elbląski.

Po wyborach parlamentarnych, nowy rząd - koalicyjny przekazał, że wykona ostatnie 900 metrów do elbląskiego portu.

Ministerstwo Infrastruktury zleciło przetarg

Jak poinformowała PAP rzeczniczka inwestora, czyli Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, w styczniu ub. roku Ministerstwo Infrastruktury zleciło Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni przygotowanie dokumentacji projektowej, analizy nawigacyjnej oraz wykonanie ekspertyz technicznych. Chodzi o to, by ustalić niezbędne inwestycje, umożliwiające dokończenie toru wodnego i wykorzystanie infrastruktury portu w Elblągu- dodała.

"Jest to etap V budowy. To realizacja robót na odcinku toru wodnego na rzece Elbląg o dł. ok. 1 km, to jest od punktu P2 (zlokalizowanego w miejscu rozwidlenia rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego) do punktu Port (zlokalizowanego na wysokości mostu Unii Europejskiej). Ten odcinek nie był wcześniej objęty Programem „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"- podkreśliła Magdalena Kierzkowska.

Budowa drogi wodnej

Jak dodała, ostatniego dnia grudnia ub. roku na platformie Urzędu Morskiego w Gdyni opublikowano ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku od punktu P1 do punktu Port wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Tor wodny ma mieć szerokość 36 m i głębokość 5 m na odcinkach od punktu P1 (na wysokości oczyszczalni ścieków) do punktu P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego) oraz od punktu P2 do punktu Port (zlokalizowanego na wysokości mostu Unii Europejskiej). Umocnione mają zostać brzegi oraz wybudowana obrotnica o średnicy 160 m na rozwidleniu rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego.

Urząd Morski w Gdyni dodał, że od stycznia 2024 roku prowadzone są prace przy pogłębiu rzeki Elbląg, realizowane w ramach IV etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa swoim zakresem obejmuje wykonanie kolejnego odcinka toru wodnego o głębokości 5 m. Na odcinku P1 (na wysokości oczyszczalni ścieków) do P2 (przy rozwidleniu rzeki i Kanału Jagiellońskiego) przeprowadzone zostały również badania i oczyszczanie dna z przeszkód ferromagnetycznych (np. złom, elementy żelbetowe, przeszkody wielkogabarytowe, historyczne pozostałości militarne). Kontynuacja prac jest częściowo przewidziana w tym roku.

Z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 km, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany ma nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km. Pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.